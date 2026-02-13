El fiscal de Instrucción N° 8 del Distrito Norte, Juan Manuel Sánchez Ruiz, imputó a Fabricio Nahuel Vera por el delito de “estafa en grado de tentativa en calidad de autor”, luego de que intentara abonar un pedido de comida mediante una transferencia inexistente.

La investigación penal se inició a partir de la denuncia radicada por el comerciante y continuó con actuaciones de la Comisaría Séptima, testimonios, secuestros y demás medidas incorporadas a la causa. El cúmulo de pruebas reunidas permitió formular la imputación.

Al momento de ser indagado, el acusado, asistido por la Defensa Oficial, optó por no declarar. El fiscal solicitó la audiencia de control de detención.

El hecho

Según lo determinado en la investigación, el episodio ocurrió el 9 de febrero por la noche, en un local gastronómico ubicado en la zona norte de la ciudad.

El imputado realizó un pedido a través de WhatsApp al número del comercio, solicitando dos hamburguesas con doble carne y papas, y una pizza, por un total de 32.000 pesos. Indicó que abonaría mediante transferencia bancaria una vez recibido el pedido en su domicilio.

Cuando el cadete se presentó en la dirección indicada, Vera manifestó que enviaría el comprobante de pago y solicitó que se dejara el pedido. Ante la negativa del empleado, remitió por WhatsApp un comprobante falso de transferencia por el monto total de la compra, con la finalidad de inducir a error y lograr la entrega de la mercadería sin haber efectuado el pago.

La maniobra no se concretó debido a que el comerciante y su empleado advirtieron que el comprobante era apócrifo y se negaron a entregar el pedido.

La causa continúa en etapa de investigación.