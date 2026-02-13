La fiscal de Instrucción N° 7, Paola González Pinto, a cargo de la Secretaría Especializada en Ciberdelitos, imputó a Natalia Lorena Heredia y Manuel Máximo Ramos por hechos vinculados a una maniobra de defraudación mediante el uso de billeteras virtuales.

La investigación penal se inició a partir de la denuncia radicada por el damnificado y avanzó con la declaración testimonial de personal de la División Ciberdelitos de la Policía de la Provincia, ampliaciones investigativas, respuestas a oficios librados a distintas empresas administradoras de billeteras virtuales y demás constancias incorporadas en esta etapa.

Con los elementos reunidos, la fiscal imputó a Natalia Lorena Heredia por la presunta comisión del delito de “defraudación mediante manipulación informática”, en calidad de autora (hecho nominado primero), y a Manuel Máximo Ramos por el mismo delito, en calidad de partícipe necesario (hecho nominado segundo).

Ambos fueron indagados y se abstuvieron de declarar. La fiscal solicitó la planilla de antecedentes para continuar con el avance del proceso.

Los hechos

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron entre el 8 y el 9 de enero de 2026.

El 8 de enero, entre las 23:40 y las 23:42 horas, según los registros, Heredia habría ingresado al teléfono celular del denunciante y accedido a la aplicación de la billetera virtual Personal Pay. Desde esa cuenta efectuó cuatro transferencias de 500.000 pesos cada una, totalizando 2.000.000 de pesos, hacia la cuenta de Manuel Máximo Ramos, todo ello sin el consentimiento del titular y mediante maniobras de manipulación informática, generando un perjuicio patrimonial.

Al día siguiente, 9 de enero, a las 11:45 horas, Ramos transfirió 1.500.000 pesos desde su cuenta de Personal Pay a una cuenta de la billetera virtual PREX perteneciente a Heredia, contribuyendo de ese modo a la disposición y circulación del dinero proveniente de la maniobra anterior.