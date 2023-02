Con el fin de que los vecinos y vecinas gocen de mayores beneficios, la Dirección de Rentas confirmó importantes descuentos en el pago anual de Tasas Municipales que llegan hasta un 35%.

estos beneficios se extenderán hasta el 3 de marzo para las zonas I, II y III; y hasta el 31 de marzo para las zonas IV, V y VI.

Aprovechá y pagá tus tasas de inmueble y cementerio

-30% para contribuyentes que no posean deuda registrada en Rentas Municipal.

–25% para contribuyentes que tengan deuda, pero que la misma este dentro en un plan de pago y que esté al día.

-35% para tasas de servicios urbanos para jubilados, pensionados, discapacitados y trabajadores municipales.

Los requisitos para los jubilados son: recibo de sueldo, DNI, e instrumento legal del inmueble. (Solo por pago anticipado)

Promo del Banco Nación

3 y 6 cuotas sin interés

Solo por la web

Tasa de cementerio (descuento anual del 30% y 25%)

Para contribuyentes que posean mausoleos con concesión anual. por limpieza, conservación, vigilancia y desinfección.

Los requisitos para el beneficio del 30%:

-Abonar la totalidad de la obligación tributaria hasta el vencimiento del 1º anticipo.

-No poseer deudas de periodos fiscales anteriores.

-Adherirse o estar adherido al cedulón electrónico

Los requisitos para el beneficio del 25%:

-Abonar la totalidad de la obligación tributaria hasta el vencimiento del primer anticipo

-Poseer deudas por periodos fiscales anteriores pero que se encuentren regularizadas mediante régimen de facilidades de pago.

-Adherirse o estar adherido al cedulón electrónico.

Tasa de servicios urbanos

-35% de descuento especial para jubilados y pensionados que perciban el haber mínimo, quienes perciban como único ingreso una pensión no contributiva, personas con capacidades restringidas, trabajadores y trabajadoras municipales.

Los requisitos son:

-Poseer un solo inmueble destinado como casa.

-No poseer deuda de periodos fiscales anteriores.

-Abonar la totalidad de la obligación tributaria hasta el vencimiento del primer anticipo.

-Adherirse o estar adherido al cedulón electrónico.

La documentación a presentar es: copia del ultimo recibo de haberes o de la pensión no contributiva, copia del DNI o libreta de enrolamiento que conste que el domicilio del solicitante sea el mismo que del que solicita el descuento, certificado de capacidad restringida emitido por autoridad competente e instrumento que acredite la titularidad del inmueble según cada caso.