Encuentro entre referentes de Parques Nacionales y Secretarías de Ambiente, Turismo y Planificación de la Capital

El lunes pasado, en el Pueblo Perdido de la Quebrada, se realizó una reunión con funcionarios de Parques Nacionales y funcionarios Ambiente, Turismo y Planificación Urbana del Municipio de la Capital, a fin de conocer y definir estrategias, para la creación de nuevas Reservas naturales municipales, como así también para fortalecer la única Reserva existente, mediante acciones conjuntas entre la nación y el municipio capitalino.

Del encuentro, formaron parte el actual Coordinador de Relaciones institucionales de la Administración de Parques Nacionales, Flavio Turné Camacho, quien también esta a cargo del Programa de colaboración interinstitucional para el fomento de Reservas Municipales; la Secretaria de Turismo y Desarrollo Económico de la Capital, Inés Galíndez, el Subsecretario de Ambiente Nicolás Acuña y la Directora de Planificación Eugenia García Posse, entre otros referentes.

El objetivo de la reunión fue el de compartir información sobre estrategias vinculadas al Plan de ordenamiento territorial que forma parte del Plan estratégico integrado 2030 (PEI), que versa sobre usos de suelo, reservas naturales, identificación de zonas expuestas a riesgos, etc, También incluye el análisis del marco normativo y avances en la propuesta de Sistema Municipal de Áreas Protegidas, información de base general focalizando en Ecoparque El Jumeal, Quebrada del Tala – Ongolí; manejo de la reserva de Pueblo Perdido de la Quebrada y actividades de los operadores turísticos.

Según explicó Inés Galíndez: «se trata de una propuesta de la Secretaría de Ambiente del Municipio, con la intención de mejorar y proteger nuestros espacios verdes, focalizado especialmente en aquellos que son o puedan categorizarse como reservas naturales municipales. Esto incluye tanto las áreas que no han sido intervenidas, como aquellas que, habiéndose intervenido, se pueden restaurar y reconvertir en nuevos pulmones urbanos verdes».

«La participación de turismo es importante, porque es una actividad que necesita de los recursos naturales y paisajísticos, como atractores para generar productos turísticos, pero principalmente necesita que estén protegidos y que cuenten con los servicios necesarios para un disfrute sustentable». En este sentido informó que en la Quebrada del Tala, se encuentra única reserva municipal institucionalizada por ordenanza, pero el trabajo apunta a que también se incluya al Ecoparque de El Jumeal y el Parque Ambiental Sur – Punto Giro Valle Chico. «Nos explicaron cuáles son las condiciones para ser parte del programa de reservas naturales municipales, los procedimientos que deben hacer los municipios y los requisitos que debemos cumplir no solamente para la institucionalización de estos espacios, sino para que sean funcionales y sustentables, como la presencia de guarda parques, accesibilidad, mantenimiento, servicios de infraestructura y otros aspectos vinculados a la urbanización y la protección de la flora, fauna y el manejo del suelo», agregó.

Además de recorrer la reserva de Pueblo Perdido, la comitiva visitó las áreas adonde se proyecta la conformación de reservas, como el futuro Parque Ambiental Sur – Punto Giro Valle Chico y el Ecoparque El Jumeal.