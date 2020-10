La directora del Laboratorio Central, Verónica Campi, comentó que se analiza

implementar en la provincia los test rápidos para la detección de casos de COVID.

En ese sentido, señaló: “Tuvimos una reunión con el presidente del Colegio de

Bioquímicos y con algunos representantes de distintos laboratorios de nuestra

provincia, en donde ellos expusieron la posibilidad de implementar estos nuevos test

rápidos”.

“Estos test rápidos son test de antígenos, que quiere decir que es un test directo que

puede detectar al virus. La ventaja que tienen estos test es que son muy rápidos, en

15 minutos se puede tener un resultado”, indicó Campi.

Mientras, sobre la desventaja con que cuenta estos test rápidos expresó: “La

desventaja es que concentraciones o valores muy bajos de carga viral no los puede

detectar, por lo tanto hay que ver en qué momento se implementa este test”.

“Es importante que la persona que va a requerir este test tenga una carga viral

importante para que pueda ser detectado”, afirmó.

Asimismo, en diálogo con Catamarca Radio Y Televisión, dijo que “entonces hay un

periodo ventana en donde se puede utilizar en los pacientes sintomáticos. Entre el

tercer y antes del séptimo día de la evolución de los síntomas, es cuando la carga

viral tiene un valor elevado y puede ser detectado por estos test”.

“Estos test tienen una sensibilidad y una especificidad que son aceptadas pero los

valores predictivos, positivos; o sea, un resultado positivo va a ser verdaderamente

positivo cuando la carga viral sea alta y pueda ser detectado por estos métodos. De

eso se encargarán los laboratorios privados”, aseguró.

Además, la directora del Laboratorio Central dijo que “la idea de que se puedan

implementar estos test es en situaciones especiales, porque estos test no son

diagnósticos. Sí pueden identificar una persona enferma, pero no descartar un test

negativo de que esta persona no esté infectada”.

Por último, Verónica Campi indicó que “esto hay que aclararlo porque un resultado

negativo de estos test rápidos no valida o no es aceptado de que sea realmente

negativo. Por lo tanto, si hay sospecha, si tuvo un nexo o si hay alguna conducta que

haga sospechar que esta persona pueda llegar a estar infectada por el virus COVID,

hay que usar métodos de mayor sensibilidad, como es la PCR”.

