Música

Imagine Dragons llega a los cines para la proyección de su concierto sinfónico en octubre de 2024 en el Hollywood Bowl de Los Ángeles. La banda contó con más de 50 músicos de Los Angeles Film Orchestra para interpretar versiones reinventadas de clásicos como “Radioactive”, “Demons” y “Believer” a lo largo de dos horas, culminando con un espectacular despliegue de fuegos artificiales.

immerse yourself in a theatrical experience like none other. #imaginedragonsmovie is in theatres and #ScreenX March 26 & 29. https://t.co/I1j7aH1gdR pic.twitter.com/WXTSbYsi2R

— Imagine Dragons (@Imaginedragons) March 12, 2025