Los legendarios artistas grabaron la canción a dúo para un comercial de helados.

Con arreglos de la compositora Sarah deCourcy, la nueva versión de “The Passenger” tiene un tempo más lento y añade arpas y cuerdas orquestales.

La canción fue lanzada originalmente por Iggy Pop en 1977 para su álbum Lust For Life. En 1987, Siouxsie And The Banshees grabó el tema como parte de su álbum de covers, Through The Looking Glass.

Ahora, los artistas se unieron para rehacer la canción para un anuncio para promocionar el helado Magnum.

[embedded content]

Es la primera grabación de Siouxsie Sioux en más de nueve años. Su último lanzamiento oficial fue “Love Crime”, que grabó para el final de la serie Hannibal.

“Me encanta esta canción. Siempre me ha encantado la voz de Iggy. Adoro lo instintivo y espontáneo que se siente todo. Escuchar mi voz con la de Iggy es un gran sueño”, declaró la cantante.

Por su parte, Iggy expresó: “Siouxsie puede cantar como un pájaro. Su versión de la canción ya era especial, pero lo que pasó aquí, cantando juntos, es realmente único. Al igual que Volare, el tratamiento orquestal y el matrimonio de voces vuelan libremente, en un espíritu de alegría”.

A continuación, las versiones de “The Passenger” de los artistas.

[embedded content] [embedded content]