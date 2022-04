CONFLICTO CON LOS DOCENTES

Desde el área de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Educación revisarán las decisiones que tomó Eugenio Cano para dar continuidad a docentes con el cambio de plan de estudios que debía hacerse en 2019.

Debido a los diversos problemas administrativos que salieron a la luz en el IES José Cubas, por el cambio del plan de estudios en el Profesorado de Educación Inicial y Profesorado de Educación Primaria, el área de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Educación empezó una investigación sobre el accionar del rector del IES, Eugenio Cano.

De acuerdo a lo que explicó a El Ancasti la Directora de Nivel Superior, Romina Varela, el conflicto se originó porque en 2019, el rector Cano debería haber solicitado la realización de concursos por el cambio de plan de estudios, pero no lo hizo. Por ello, docentes siguieron en sus funciones hasta ahora, pero aún no pudieron cobrar porque sus cargos del nuevo plan no fueron cargados en el área de Recursos Humanos.

Esta situación genera que se investigue el accionar de Cano, que originó un conflicto y deudas con los docentes. Sin embargo, Varela indicó se les pagarán las deudas a aquellos docentes que continuaron trabajando. “Desde Nivel Superior trabajamos en articulación con el resto del Ministerio de Educación, nuestro objetivo es académico y la situación específica del actuar del rector Eugenio Cano está siendo analizada por el área de Asuntos Jurídicos, pero son caminos administrativos diferentes”, recalcó.

“Esto se generó por una situación institucional debido a que el rector no llamó en 2019 a concursos. Los docentes que tomaron horas no pueden cobrar porque no estaba el nuevo plan en el sistema, esa irregularidad hace que no se les pueda pagar. Los docentes piden no concursar al cambio de plan cuando corresponde por normativa. Además, se generó temor en los estudiantes que se iban a quedar sin profesores, pero les prometimos que tendrían profesores en toda su cursada. Esta situación tendría que haberse dado de manera paulatina, año a año, pero hay que resolverlo porque si no seguirán sin cobrar”, señaló Varela. En esa línea, indicó que el 10 de mayo, cuando finalicen los concursos de opción de cargos, se normalizará la situación.

Por otro lado, Varela comentó que el lunes en la sentada que realizaron los estudiantes, estos plantearon su malestar por diversos problemas administrativos como actas de exámenes rendidos que no se habían cargado al sistema, notas, certificados analíticos y otros. “La idea es apoyar, escuchar y ver cómo podemos dar solución”, recalcó. Es que mañana se reunirá con estudiantes delegados de las carreras del IES José Cubas para que le planteen sus reclamos.

Falta de personal

A su vez, contraatacó el planteo de la Secretaria Académica del IES, Olga Burella, quien señaló que les falta personal, reconoció que es un problema general de los IES, pero aseveró que el “José Cubas” es uno de los que más personal tiene y no debería tener problemas de funcionamiento.

“Se está trabajando desde el Ministerio en esta falta de personal a nivel general. Pero el caso del IES José Cubas es distinto porque tiene Rector, Secretaria Académica, Secretaria Técnica, hay Referentes TIC desde principio de año. Es un IES que está prácticamente completo”, mencionó.

Es que la Secretaria Académica, Olga Burella, había manifestado que las fallas administrativas que reclaman estudiantes se debe a la falta de personal. “Hay una cuestión que es muy real y dura. Los IES de toda la provincia y el Cubas en particular no tienen recursos humanos suficientes. Tenemos bedeles que manejan hasta 400 alumnos. La única administrativa de planta que tiene el instituto hoy está con licencia. Solo tenemos 3 bedeles para 1.500 alumnos y eso no es suficiente”, manifestó Burella.

Fuente: El Chasqui Digital