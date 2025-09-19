Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la comunidad y contribuir al cuidado del medio ambiente, Aguas de Catamarca finalizó la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la localidad de Icaño, departamento La Paz.

En el marco de su visita al Este provincial, el gobernador Raúl Jalil, junto al ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Fernando Monguillot; el intendente de Icaño, Franco Carletta, entre otras autoridades, dejaron oficialmente inaugurada la obra de saneamiento.

La obra fue posible gracias al trabajo conjunto de la empresa con el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente de la provincia, en el marco de un compromiso sostenido para dotar de infraestructura básica a los municipios y garantizar un futuro más limpio y sostenible.

Se estima que cerca de 3.500 habitantes resultarán beneficiados de manera directa, con una proyección de cobertura del 95% de la población en los próximos 20 años. De esta manera, Icaño no solo mejora sus condiciones sanitarias actuales, sino que también se prepara para acompañar el crecimiento demográfico futuro sobre bases sólidas y sustentables.

Hasta ahora, la población de Icaño solo contaba con sistemas de pozos absorbentes, lo que limitaba el tratamiento seguro de las aguas residuales. Con esta nueva obra, se marca un antes y un después en la infraestructura local. El proyecto contempló la construcción de una red de cañerías colectoras de 15.499 metros de longitud, con distintos diámetros, además de 656 conexiones domiciliarias y un colector principal que vincula la red con la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR).

También estuvieron presentes los diputados María Argerich y Juan Carlos Ledesma, el dirigente Juan Pablo Sánchez, en senador Pio Carletta, entre otras autoridades.