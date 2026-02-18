En el marco del Día Internacional del Juego Responsable, la Caja de Crédito y Prestaciones Provincial (CCyPP) reafirma su compromiso «con la salud y el bienestar de las familias catamarqueñas», a través del programa “Tu Mejor Jugada”. Esta iniciativa, garantiza que la información, la prevención y el acompañamiento lleguen a toda la comunidad como un derecho.

La institución impulsa herramientas concretas de bienestar digital, promoviendo el uso responsable de la tecnología en un contexto de hiperconectividad. Entre las acciones centrales se destacan la promoción de controles parentales, la incorporación de pausas saludables y la fijación de límites de tiempo en el uso de plataformas digitales vinculadas al juego.

Febrero

Durante el mes de febrero, la Caja impulsa actividades culturales y recreativas en distintos puntos de la provincia, realizadas en conjunto con la Secretaría de Salud Mental y diversos municipios, fomentando hábitos saludables, la participación comunitaria y propuestas al aire libre que fortalecen el bienestar físico, emocional y social.

Durante el 2025, el programa recorrió instituciones educativas de diversos departamentos del interior provincial, brindando talleres, capacitaciones y espacios de diálogo para familias, jóvenes y adolescentes.

A su vez, la Caja extendió su trabajo a las fuerzas de seguridad, con capacitaciones específicas a la Policía de la Provincia en articulación con el área de Ciberdelitos, fortaleciendo así la detección y actuación frente al juego ilegal en entornos digitales.

Mesas intersectoriales

El enfoque integral de la institución se desarrolla junto al área de Salud Mental de la Provincia y distintas mesas intersectoriales, abordando el juego responsable como una cuestión de salud pública.