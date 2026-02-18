Una nueva camada de agentes y oficiales de la Policía y el Servicio Penitenciario se sumarán a las tareas de prevención y seguridad ya que el Gobierno de la provincia tomó la decisión de dar de alta a 170 egresados de la Escuela de Cadetes y la Escuela de Suboficiales y Agentes.

La noticia fue confirmada por autoridades del Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia, y se fundamenta no sólo en la necesidad de contar con un mayor número de efectivos policiales destinados a la prevención, sino también en la destacada calidad de la nueva camada de egresados.

Los nuevos numerarios fueron asignados oficialmente a prestar servicios en las distintas unidades operativas tras haberse capacitado con éxito en procedimientos, seguridad vial, emergencias y tecnología aplicada a la labor policial.

Estas experiencias fueron fundamentales para mantener la profesionalización de las fuerzas de seguridad a las que apunta el Gobierno de la provincia de Catamarca, actualizando y perfeccionando las habilidades y conocimientos de los Oficiales Ayudantes, Oficiales Penitenciarios y Agentes de la Policía, con el objetivo de adaptar sus prácticas a las necesidades de la sociedad en su conjunto.

En este caso, el decreto firmado por el gobernador Raúl Jalil estipula el alta de 80 Agentes, 87 Oficiales Ayudantes con Orientación Policial y 3 Oficiales Sub Adjutores Ayudantes con Orientación Penitenciaria.

Como parte de las políticas de mejora a la institución policial, desde el Ministerio de Gobierno se confirmó que en el transcurso de la próxima semana se abrirá la Mesa de Diálogo para poner en común las necesidades de integrantes de la familia policial y acordar mejoras laborales para la fuerza.