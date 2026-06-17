El director de la Caja de Créditos y Prestaciones de Catamarca, Hugo Aibar, confirmó que la última edición de Mi Bingo Catamarqueño repartió los premios principales y dejó un saldo positivo que será destinado a instituciones deportivas de la provincia. “Hemos podido superar las ventas con respecto a la edición anterior”, destacó.

Aibar señaló que los ganadores comenzaron a presentarse desde el lunes para cobrar los premios. “El de los 30 millones vino ayer, tanto el del auto como el de los 30 millones estaban a primera hora acá en la caja”, contó entre risas.

La edición mundialista entregó diez premios que fueron desde los 4 hasta los 30 millones de pesos, además de kits emprendedores y premios para vendedores. Según explicó el funcionario, la persona que ganó el automóvil “se fue urgente a la concesionaria a hacer los trámites por el patentamiento”.

Aibar confirmó además que ya trabajan en una nueva edición especial vinculada a la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho. “A fines de junio, si todo sale bien, ya lo podemos lanzar”, adelantó. También indicó que los premios serán “similares” a los actuales, aunque buscarán “subir un poquito la apuesta”.

El titular de la Caja remarcó que parte de la recaudación será distribuida entre instituciones deportivas. “Nos ha quedado un lindo monto para repartir entre las instituciones”, afirmó.

Durante la entrevista también habló sobre el contexto económico y reconoció el crecimiento del endeudamiento familiar. “Hay muchas personas que están accediendo a la deuda para el día a día”, sostuvo al ser consultado sobre los créditos y las billeteras virtuales.

Aibar confirmó además que actualmente la Caja mantiene líneas de crédito para instalación de gas domiciliario y para monotributistas, aunque aclaró que los préstamos personales siguen en análisis. “La situación está difícil”, reconoció.

Sobre la venta online de los cartones, admitió que todavía no logró despegar. “El catamarqueño como que le cuesta”, dijo, aunque destacó el rol de vendedores e instituciones que comercializan el bingo en toda la provincia.

Gentileza La Mañana de El Esquiú