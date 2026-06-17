Fortaleciendo su política de descentralización de servicios mediante los operativos del Móvil de Documentación Rápida, el Registro Civil Catamarca sigue acercando la posibilidad de realizar trámites esenciales a vecinos y vecinas de distintos puntos de la provincia.

Durante la semana pasada, el equipo del organismo recorrió el departamento Belén, donde se concretaron 180 trámites de DNI durante las jornadas del jueves y viernes. En tanto, el sábado, en el marco del Mercado Itinerante, se realizaron 38 trámites adicionales, entre ellos renovaciones de DNI y 2 pasaportes, consolidando una importante respuesta de la comunidad a estos dispositivos territoriales.

Cronograma de esta semana:

La agenda de operativos continúa esta semana con nuevas visitas al interior provincial y a la Capital. El jueves 18, el Móvil de Documentación Rápida estará presente en Tinogasta, atendiendo en la plaza principal de 9 a 13 y de 15 a 18 horas, donde los vecinos podrán gestionar DNI, actualizaciones, cambios de domicilio y demás trámites documentarios.

Por su parte, el viernes 19, el operativo llegará a la ciudad Capital en el marco del programa «Municipio en tu Barrio», desarrollándose de 15 a 18 horas en el Loteo Parque Sur, ubicado en la intersección de Avenida Los Minerales y Montevideo.

Desde el organismo se recuerda que los trámites se realizan con los valores establecidos por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), vigentes en todo el país.

Montos de los trámites:

DNI regular: $10.000

DNI Exprés: $26.000

Pasaporte regular: $100.000

Pasaporte Express $200.000

Estos operativos permiten acercar el Estado a cada comunidad, facilitando el acceso a la documentación y garantizando el derecho a la identidad de todos los catamarqueños y catamarqueñas, especialmente para quienes residen lejos de las delegaciones permanentes.