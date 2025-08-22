La compañía tecnológica HUAWEI continúa innovando para ampliar su extenso catálogo de wearables, por lo que presentará la nueva serie HUAWEI WATCH GT 6 el próximo 19 de septiembre bajo el lema ‘Ride The Wind’, en un evento celebrado en París (Francia).

Este novedoso reloj inteligente está orientado para los amantes del deporte al aire libre y la salud, ya que incorpora una gran autonomía, funciones avanzadas y un sistema de posicionamiento GPS ultrapreciso para redefinir la experiencia de entrenamiento.

Recordemos que la serie HUAWEI WATCH GT es reconocida por su batería de hasta 14 días de autonomía y por sus completas funciones deportivas, pero, bajo el objetivo de ampliar los límites, este último modelo incorpora mejoras en resistencia y en capacidades profesionales para el deporte al aire libre. Por lo tanto, además de registrar datos básicos —como son la frecuencia cardíaca, las calorías y los efectos del entrenamiento—, su sistema de posicionamiento Sunflower ofrece un seguimiento GPS preciso, con información detallada sobre distancia y ritmo, mejorando así la experiencia deportiva al aire libre.

Por otro lado, con más de 100 modos deportivos que cubren desde actividades al aire libre hasta entrenamientos en interiores, esta serie se adapta a cualquier rutina que establezca el usuario, combinando innovación tecnológica con una estética cuidada.

Es importante mencionar que el desarrollo de estas funciones se apoya en más de diez centros globales de I+D y tres laboratorios especializados en ciencias de la salud y el deporte. Además, a ello se suma la tecnología TruSense, diseñada para proporcionar una monitorización más rápida, precisa y completa para reforzar su capacidad técnica para la gestión del bienestar.

HUAWEI amplía su ecosistema con nuevas tablets

Más allá de la serie HUAWEI GT 6, el fabricante también reforzará su ecosistema con unas novedosas tablets que cuentan con una pantalla PaperMatte para mejorar la experiencia de lectura y visualización. Además, a ello se suma el M-Pencil, que convierte la escritura y el dibujo digital en una experiencia precisa, y aplicaciones como GoPaint y HUAWEI Note, que ofrecen a los usuarios más recursos para expresarse de forma sencilla y eficiente.

Estos anuncios llegan en un momento clave para la compañía, cuyos wearables han superado los 200 millones de envíos desde 2015 y han registrado un crecimiento interanual del 42,4% en el primer trimestre de 2025, consolidándose como una marca cada vez más cercana para los usuarios.

