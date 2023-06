El cronograma nacional electoral, al cual la provincia adhirió al acompañar las

presidenciales, estipula que hoy es el día límite para que todos los partidos

políticos entreguen sus papeles ante la Justicia Electoral. A horas del cierre, no

habría grandes sorpresas en lo local y a nivel nacional la noticia llega de la mano

del cordobés Juan Schiaretti, quien finalmente no estará dentro de Juntos por El

Cambio y armará un frente llamado “Hacemos por Nuestro País”.

Al ser consultados los dos grandes frentes electorales, el gobernante y la

oposición, no brindaron muchos detalles de lo acordado de cara al cierre de las

alianzas electorales transitorias, pero se espera que el peronismo logre reunir a

casi 40 partidos, muchos de los cuales tienen representación nacional y van en

sintonía con lo que se acuerda en el Frente de Todos.

Algunas aproximaciones

Es el caso del Partido Justicialista, el Partido Intransigente, Unificación Populista,

el Movimiento de Acción Vecinal, el Movimiento Auténtico Popular, el partido Fe, el

Movimiento Libres del Sur, Tercera Posición, el Frente Grande, el Partido del

Trabajo y del Pueblo, la Unión Popular Federal, el Partido de Trabajo y de la

Equidad, Kolina, Solidario, Socialista, Nuevo encuentro por la Democracia y la

Equidad, el Partido Popular y Dignidad Popular. Si bien, no todos están

confirmados y puede haber alguna modificación de último momento, estos partidos

son los que cuentan con avales nacionales y tienen en Catamarca, una clara

sintonía con la actual conducción provincial.

Tambien se esperan que acompañen los partidos provinciales, departamentales y

municipales como el 26 de Julio, el Partido de Integración Catamarqueña, el

Frente Chacarero Municipal, Vamos Catamarca, 27 de Marzo, el Movimiento por la

Gente, Renovador, Compromiso y Participación Andalgalense, 18 de Febrero, el

Partido de Trabajo y de Equidad, el Partido de Participación Popular, Renovador

Auténtico, Somos Capayán, Comunidad de Los Valles, y el Frente Amplio

Compromiso e Integración.

Por el lado de la oposición, están confirmados el NEO, la Unión Cívica Radical, El

Frete Amplio Catamarqueño, la Unión Celeste y Blanca y Coalición Cívica ARI.

Tras las especulaciones de la oposición sobre cuál será el destino de los sectores

libertarios, se espera que en el transcurso del día de hoy se pueda llegar a

presentar un frente electoral, que puedo o no ir con Javier Milei.

Otros plazos cercanos

Las listas completas, con todos sus tramos, deben presentarse 50 días antes de

las elecciones del 13 de agosto. Quienes obtengan los mejores resultados en

medio de su interna partidaria, serán los que puedan presentarse nuevamente en

la elección general del 22 de octubre.

Por su parte, la campaña electoral comenzará el 9 de julio, cuando puedan

empezar a proyectarse los spots publicitarios en medios audiovisuales, lo que se

extenderá hasta el 11 de agosto a las 8 de la mañana, cuando inicie la veda

electoral (excepto en las redes sociales).

El contexto nacional

Después de varias idas y vueltas, el gobernador decidió ayer dar un paso a nivel

nacional y la formalización dará en el transcurso del día de hoy. Se despega por

ahora de Juntos por el Cambio e inscribirá la alianza “Hacemos por Nuestro País”

que participará en las próximas PASO el 13 de agosto.

El espacio estará integrado por peronistas no kirchneristas, el Partido Socialista, el

Partido Demócrata Cristiano, el Partido Autonomista y otras fuerzas provinciales.

En el caso del FDT, mientras continúan las negociaciones entre los sectores que

lideran Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa,

aparecen en escenas los apoderados del PJ nacional: Eduardo López

Wesselhoefft, Gerónimo Ustarroz y Juan Manuel Olmos, que representan a cada

uno de los espacios que conforman la coalición oficialista.

En relación a Juntos por el Cambio, la alianza opositora se presentará a los

comicios con la estructura central de los cuatro partidos que la componen: la Unión

Cívica Radical (UCR), el PRO, la Coalición Cívica y Encuentro Republicano

Federal.

También componen Juntos por el Cambio el Partido Demócrata Progresista (PDP),

el Partido Unión Popular, el GEN, el Partido Unir y el Movimiento de Integración y

Desarrollo (MID).

Avanza Libertad, no es un partido político a nivel nacional.