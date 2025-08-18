Un buen televisor no destaca solo por el número de pulgadas. La experiencia completa depende también de la calidad del panel, el sistema operativo y el sonido, especialmente si lo usas a diario para ver series, películas o incluso jugar. Hoy en día, hay modelos asequibles que integran tecnologías que hace unos años solo encontrábamos en gamas altas.

Ese es el caso de la Xiaomi TV A Pro 43, una Smart TV que sorprende por su equilibrio entre calidad y precio. Ofrece resolución 4K, panel QLED, compatibilidad con Dolby Vision y un diseño casi sin bordes, todo en un formato compacto de 43 pulgadas. Además, no se queda solo en el entretenimiento: también permite gestionar dispositivos del hogar inteligente.

En plataformas como AliExpress, Amazon o PcComponentes, puedes encontrarla por precios que rondan los 259 y 299 euros, lo que la convierte en una opción muy competitiva si buscas renovar tu televisor sin hacer un gran desembolso.

* Algún precio puede haber cambiado desde la última versión

Mucho más que ver series

La Xiaomi TV A Pro 43 no se limita a ser una pantalla bonita. Su panel QLED mejora la calidad de imagen con colores más vivos, mejor contraste y una fidelidad cromática cercana a la que se utiliza en la industria del cine. Esto se traduce en una experiencia visual más rica, incluso al reproducir contenido cotidiano en YouTube o plataformas de streaming.

En el apartado de sonido, incorpora dos altavoces de 10 W compatibles con Dolby Audio y DTS:X. Sin necesidad de añadir una barra de sonido, consigue una ambientación envolvente más que suficiente para el uso diario. Es cierto que no sustituye a un equipo de cine en casa, pero para su gama, ofrece una experiencia cuidada.

Todo esto en un diseño sobrio y elegante, pensado para adaptarse a cualquier espacio. Las 43 pulgadas resultan ideales tanto para salones pequeños como para dormitorios o estudios. El marco reducido contribuye a una mayor sensación de inmersión desde el primer vistazo.

Compacta, fluida y conectada

Uno de sus puntos fuertes es que viene con Google TV, un sistema ágil, moderno y abierto que permite acceder fácilmente a miles de apps como Netflix, Prime Video, Disney+, Spotify o Twitch. La interfaz es intuitiva y personaliza las recomendaciones según tus hábitos de consumo.

Además, es compatible con Google Assistant y la app Xiaomi Home, lo que permite controlar otros dispositivos inteligentes del hogar directamente desde el televisor. Luces, cámaras, altavoces o robots aspiradores se pueden gestionar con la voz o con el mando a distancia que ya viene incluido.

Y si sueles ver contenido desde el móvil, también podrás compartirlo gracias a la función Chromecast integrada. Ya sea para mostrar fotos, reproducir vídeos o compartir una presentación, todo se hace sin cables y en pocos pasos. En definitiva, un modelo compacto pero muy completo, ideal para quienes buscan una buena Smart TV sin complicaciones ni sobrecostes.