Mons. Urbanč en el homenaje del Ámbito de la Salud:

“Jesús Resucitado ofrece un mensaje de esperanza,

afirmando que el dolor y la muerte no tienen la última palabra”

Durante la noche del martes 14 de abril, tercer día del Septenario en honor de Nuestra Señora del Valle, rindieron su homenaje autoridades y empleados del Ministerio de Salud; Salud pública y privada: sanatorios, hospitales, Maternidad, Círculo Médico, Colegio de Profesionales en Psicomotricidad de Catamarca, Colegio Profesional de Enfermería, farmacéuticos, odontólogos, kinesiólogos, anestesistas, psicólogos, bioquímicos, SAME, ECA y EMICA, OSEP, geriátricos, Liga de Lucha contra el Cáncer (Lalcec), Asociación de Trabajadores de la Sanidad (ATSA), Sanidad Municipal, Pastoral de la Salud, Pastoral de las Adicciones, ONG Corazón con Agujeritos y Soles.

La Santa Misa fue presidida por el obispo diocesano, Mons. Luis Urbanč, y concelebrada por el padre Juan Ramón Cabrera, rector del Santuario Catedral.

Participaron autoridades provinciales, encabezadas por la ministra de Salud Johana Carrizo, junto con la secretaria de Planificación Daniela Ayala, la secretaria de Medicina Preventiva Silvia Bustos y la secretaria de Salud Mental Florencia Acosta; la secretaria de Salud de Capital Ana Fernanda Lagoria; empleados de distintas áreas de la Salud.

Los alumbrantes tuvieron a su cargo la guía de la ceremonia litúrgica, la proclamación de la Palabra de Dios y, en el momento del ofertorio, acercaron al altar elementos que serán destinados a la atención de los peregrinos, junto con los dones del pan y del vino.

En su homilía, Mons. Urbanč, luego de dar la bienvenida y pedir a la Virgen “que reciban por su intercesión las gracias que necesitan para ser verdaderos cirineos de los enfermos”, reflexionó en torno al tema del día, afirmando que “la sinodalidad y la misión son interdependientes, constituyendo el camino que Dios espera de la Iglesia en el tercer milenio: caminar juntos (sinodalidad) para evangelizar (misión). Esta espiritualidad, guiada por el Espíritu Santo, exige conversión pastoral para pasar de un modelo de ‘mantenimiento’ a una Iglesia en salida, participativa y corresponsable, donde la escucha, el diálogo y el discernimiento comunitario son fundamentales para llevar el Evangelio al mundo”.

Asimismo, puntualizó que “la sinodalidad no es una moda, sino la forma de ser de la Iglesia desde sus orígenes, reflejada en el Concilio de Jerusalén y en la participación de todos los bautizados. Tres pilares tiene el camino sinodal que estamos transitando: Comunión, Participación y Misión. La sinodalidad sin misión se vuelve autorreferencial, es ‘una sinodalidad enferma’, mientras que la auténtica sinodalidad misionera busca la corresponsabilidad de todos los miembros del Pueblo de Dios en la evangelización, la catequesis, la liturgia y la caridad”.

“Una Iglesia sinodal es una Iglesia de la escucha atenta a las necesidades del mundo, la Palabra de Dios y el Espíritu Santo. Se busca promover una ‘conversación en el Espíritu’ y la valoración de la diversidad de carismas. Por eso, conlleva reformar y renovar las estructuras pastorales: parroquias, diócesis, prelaturas, etc., para que sean más participativas y menos burocráticas, fomentando una ‘igualdad radical en dignidad’ entre laicos, religiosos y jerarquía. En un mundo dividido, el caminar juntos se convierte en un testimonio de unidad, paz y esperanza”, resaltó.

“La misión, en este contexto, no es sólo hacer cosas, sino vivir la misión con un estilo sinodal: saliendo al encuentro, sanando heridas y compartiendo la alegría del Evangelio como Iglesia de puertas abiertas. Esto pasaba en los primeros tiempos, cuando la Iglesia estaba recién fundada y se esperaba el regreso de Jesús de forma inmediata”, manifestó.

Más adelante, afirmó que “Jesús Resucitado ofrece al ámbito de la Salud, un mensaje de esperanza integral, afirmando que el dolor y la muerte no tienen la última palabra. Propone una sanidad que trascienda lo físico para incluir lo espiritual, viendo en cada proceso curativo un ‘renacer de la carne’ y un ‘encuentro con la Vida’”.

“La Resurrección es el remedio contra toda desesperanza y toda tristeza, asegurando que la fragilidad humana puede ser transformada por el poder de Dios. Revaloriza el cuerpo humano; la salud no es sólo ausencia de enfermedad, sino la dignificación de la persona. Las llagas del Resucitado se convierten en sello de su amor y cercanía con los enfermos. Muestra que el modelo terapéutico del Resucitado implica proximidad, mirada y tacto (humanización de la asistencia), superando los procesos puramente burocráticos o diagnósticos. Evidencia que el mandato del Resucitado no se limita a curaciones milagrosas, sino que insta a la promoción de la salud integral y a la compañía de los más frágiles y abandonados. Proclama que Jesús está vivo, y, por eso, es la salud de los enfermos y la promesa de una victoria final sobre el dolor y la enfermedad. E invita a los profesionales de la salud a trabajar con compasión, reconociendo que cada acto de cuidado puede traer esperanza y nueva vida a los débiles, ancianos y enfermos”, expresó.

Finamente, pidió a la Madre misericordiosa “por todos los enfermos: alivia sus dolores, renueva sus fuerzas y, si es la santa voluntad de Dios, que les devuelva la salud completa. Pon tus manos maternales sobre sus heridas, cuerpo y alma, y concédeles esperanza”.

También rogó especialmente “por los médicos, enfermeros, paramédicos y todo el personal sanitario. Sé su guía en la oscuridad y consuelo en la aflicción. Ilumina sus mentes para que sean instrumentos de tu amor, dales sabiduría para curar y fortaleza para cuidar de los más frágiles”.

Al finalizar la ceremonia litúrgica, el Obispo se encaminó hacia el Paseo de la Fe, donde bendijo al personal de Salud y las ambulancias que sirven para el traslado de los enfermos. Acompañaron este momento las autoridades presentes en la Santa Misa y fieles en general.