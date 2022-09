Música

‘As It Was’ y ‘Running Up That Hill (A Deal With God)’ son las canciones más reproducidas en Spotify en los últimos tres meses.

Según la publicación oficial, el éxito de Styles “As It Was” registró más de 610 millones de streams en la plataforma sólo en los últimos tres meses. El single principal de “Harry’s House”, el tercer álbum en solitario de la estrella, es la canción más escuchada en todo el mundo y ocupa el primer puesto en 24 países.

Por su parte, el tema clásico de Bush de 1985 “Running Up That Hill (A Deal With God)” quedó en segundo lugar en la clasificación mundial, pero se situó por encima de Styles como la canción más seguida del verano en Estados Unidos.

En cuanto a la lista de verano de Spotify en el Reino Unido, Bush aterrizó en el número uno, mientras que Styles le siguió en el número dos (vía Consequence Of Sound).

El interés por “Running Up That Hill” se renovó enormemente tras su aparición en la cuarta temporada de “Stranger Things”. Según el informe de Spotify, esto provocó un aumento significativo de las primeras reproducciones por parte de los oyentes de 24 años o menos. Las reproducciones de “Running Up That Hill” entre ese rango de edad se han disparado un 7.800% desde que apareció en la banda sonora de la serie de ciencia ficción.

La canción “Hounds Of Love” aterrizó en el número dos de la lista global de verano de Spotify. Por su parte, “Late Night Talking” de Harry Styles también apareció en las listas mundial, estadounidense y británica en los números 13, 9 y 5 respectivamente.

PABLO DE MATTEI

-DJ PAUL (AR)-