Vialidad Nacional advirtió que el tránsito por la Ruta Nacional 40 debe realizarse con suma precaución a raíz de las condiciones climáticas registradas en las últimas horas, que provocaron crecidas de ríos, cruce de agua y acumulación de sedimentos en varios sectores.

En la provincia de Tucumán, el organismo informó que el tramo comprendido entre Quilmes y Colalao del Valle se encuentra habilitado con precaución, debido a la presencia de agua cruzando la calzada y material aluvional en badenes. La situación más comprometida se registra a la altura del kilómetro 4306, donde se concentra el mayor volumen de sedimentos.

Personal del campamento Colalao del Valle trabaja en la zona con tareas de limpieza y retiro del material depositado sobre la ruta, con el objetivo de restablecer las condiciones normales de circulación en el menor tiempo posible.

En tanto, en el departamento Santa María, Vialidad Nacional indicó que también se debe circular con extrema precaución por la Ruta Nacional 40, en el tramo que une Pie de Médano y San José, debido a la crecida de ríos registrada tras las precipitaciones.

Si bien en la mayoría de los cauces el caudal comenzó a disminuir, se advirtió que persiste la presencia de material de arrastre sobre la calzada, lo que representa un riesgo para los conductores.

Equipos y personal de la Sobrestantía Santa María ya se encuentran trabajando en el despeje del camino.

Desde el organismo nacional recomendaron reducir la velocidad, respetar las indicaciones del personal vial y evitar maniobras riesgosas, especialmente en sectores con badenes y zonas de escurrimiento de agua, hasta tanto se normalicen completamente las condiciones de transitabilidad.