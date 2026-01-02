El control vehicular realizado en el Valle Central y el interior provincial entre la noche del miércoles y ayer, también dejó 8 personas arrestadas.

Al finalizar los procedimientos, los uniformados secuestraron un total de 45 vehículos, entre motocicletas y automóviles; once de ellos porque sus conductores manejaban con alcohol en sangre -es decir por alcoholemia positiva- y arrestaron a ocho personas, todos ellos varones, de apellidos Villagra (28), Cobacho (20), Acuña (18), Zambrano (31), Ortiz (55), Purulla (23), Luna (23) y Espinosa (19), por violar el Código de Faltas de la Provincia.

Por otro lado, seis sujetos de apellidos Barrionuevo (20), Rodríguez (26), López (26), Maidana (26), Torres (23) y Salcedo (41), terminaron detenidos por los supuestos delitos de lesiones, violencia intrafamiliar y resistencia a la autoridad.

Mientras las personas involucradas terminaron tras las rejas, los rodados secuestrados fueron remitidos a los corralones municipales correspondientes.