Nació en la Maternidad provincial tras una cesárea a las 00. 51, con un peso de 3,575 kilos. La niña permanece en buen estado de salud junto a su familia oriunda de la localidad de Icaño, departamento La Paz.

Fabiana y Darío, papás de la bebé, agradecieron las atenciones en el centro asistencial público.

La beba y su familia también recibieron el saludo del intendente Franco Carletta, a través del siguiente mensaje: “Felicitaciones a Fabiana y Darío, y a toda su familia, por el nacimiento de Allegra Antonieta, primera bebé del año 2026 en la provincia de Catamarca”.

“Este acontecimiento, que llena de alegría y esperanza a toda la comunidad, es motivo de orgullo para nuestro pueblo, al tratarse de una familia oriunda de Icaño. Deseamos que la llegada de Allegra esté acompañada de amor, salud y un futuro lleno de oportunidades”, expresó Carletta.

