En un acto cargado de emoción y reconocimiento a la vocación de servicio, el intendente de la Capital, Gustavo Saadi, encabezó la inauguración del nuevo y moderno cuartel de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Búsqueda y Rescate «Halcones de Fuego». esta obra representa un momento histórico para la institución, brindando finalmente un espacio digno y equipado para quienes arriesgan su vida por la comunidad.

Durante el acto, el Jefe del cuerpo activo, Sargento Sebastián Reynoso, expresó conmovido que este día marca «un antes y un después» tras 11 años de lucha incansable. «Ver este cuartel es ver un sueño cumplido. nada de esto hubiera sido posible sin el aporte de los vecinos y el trabajo conjunto entre la operatividad y la dirigencia», señaló Reynoso, quien habló «como un bombero voluntario más» al destacar el rol de la comisión directiva en la gestión administrativa detrás de cada logro.

Por su parte, el intendente recordó los precarios inicios de la asociación: «Me acuerdo que hace unos años sufrimos una inundación grande y el cuartel funcionaba en un espacio de dos por dos en el SICSUR; no entraban ni tres personas. ver hoy este edificio, esta casa donde van a funcionar nuestros queridos bomberos, realmente los dignifica».

Saadi dedicó palabras de profundo agradecimiento a los voluntarios en nombre de los más de 200.000 habitantes de la ciudad: «Están en los momentos más difíciles que puede sufrir una familia, en lugares donde nadie quiere estar. son personas que arriesgan su vida para salvar la de otros; eso es estar al servicio de los demás». Asimismo, hizo un reconocimiento especial a las familias de los bomberos por la angustia y el apoyo constante en cada emergencia.

Cabe destacar que, el nuevo cuartel cuenta con una infraestructura completa diseñada para la operatividad y el bienestar del personal. entre las más destacadas son una oficina administrativa, sala de reuniones, salón de guardia y comunicaciones, sala de monitoreo, cocina-comedor, dos dormitorios y un Salón de Usos Múltiples (SUM).

Además, se instalaron 14 lockers de uso personal, lockers para equipos de protección, 6 armarios, escritorios, aires acondicionados y sillas ergonómicas.vale resaltar que, el edificio cuenta con cámaras de seguridad, televisión LED para monitoreo y racks industriales.

El jefe comunal destacó el trabajo de Alejandro Saadi, presidente de la Asociación, como uno de los principales impulsores para que el proyecto sea realidad. «Cuenten con el municipio. Ojalá el año que viene sea con mucha salud y con la solidaridad que ustedes representan», concluyó el intendente.

Acompañaron la inauguración el director de Defensa Civil, Walter Zárate; el jefe de cuerpo activo, Sargento Sebastián Reynoso; el presidente de la Asociación, Alejandro Saadi; los diputados provinciales Hernán Díaz y Josefina Heer; y los concejales Gustavo Aguirre y Soledad Peralta, entre otras autoridades.