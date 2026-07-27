En un Poncho histórico, que batió récord de asistentes, el intendente Gustavo Saadi y el ministro de Vivienda, Fidel Sáenz, recorrieron la gran fiesta de todos los catamarqueños , visitaron distintos stands, compartiendo el afecto y el acompañamiento de miles de catamarqueños.

La calidez con la que fueron recibidos por el público reflejó el reconocimiento a una forma de hacer política basada en la gestión, la cercanía y el trabajo conjunto.

Porque cuando hay unidad, compromiso y una visión compartida, Catamarca sigue creciendo. El presente demuestra que hay un camino, y el futuro invita a seguir construyéndolo entre todos.

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