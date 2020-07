La Municipalidad de la Capital garantizó ayer el pago de las recategorizaciones, tal como había anunciado la semana pasada, y también definió el pago de adicionales, compromiso que se formalizó en un acuerdo que se firmó ayer por autoridades de la comuna y el sindicato. Por otra parte, el lunes por la noche, los agentes de Higiene Urbana comenzaron a salir a cumplir con el servicio de recolección de residuos.

El secretario general del SOEM Walter Arévalo aclaró que la decisión de no sacar los camiones no fue por una medida convocada por el gremio sino porque los trabajadores tenían temor frente a la aparición de casos de COVID- 19. Según informó, a medida que se fueron entregando elementos de protección se fueron incorporando a la labor.

Al mediodía, la conducción del gremio fue convocada por el intendente de la Capital Gustavo Saadi para firmar el acuerdo. El malestar del gremio era porque se había anunciado recategorizaciones, pero no había un instrumento del Ejecutivo.

Según el acuerdo, la Municipalidad hará efectiva las recategorizaciones de los agentes municipales a partir del sueldo a devengarse en el mes de Julio de este año que se tramitan mediante dos expedientes.

El pago retroactivo de las recategorizaciones se cumplirá de conformidad al siguiente cronograma: a) con el haber a devengarse en el mes de julio, percibirán la retroactividad de la categoría 9 a la 10 . Con el haber a devengarse en el mes de agosto, percibirán la retroactividad de la categoría 5 a la 8. Con el haber a devengarse en el mes de

septiembre, percibirán la retroactividad de la categoría 1 a la 4.

Por otra parte, el alta de los adicionales se hará efectiva hasta fines del mes de agosto, al personal de planta permanente y no permanente, que ingresaron a prestar servicio en la Municipalidad a partir del año 2019 en los casos que correspondieren.

Para ello se llevará a cabo un proceso mediante informe de cada Secretaría Municipal, con intervención del SOEM, si mediase el reclamo administrativo y a solicitud de los agentes.

Por último, Arévalo negó la denuncia por violación de la cuarentena y dijo que se pondrá a disposición de la Justicia.