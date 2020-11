El intendente de la Capital, Gustavo Saadi, afirmó que la situación de la pandemia en la provincia “es compleja” por el aumento notable de casos, pero a su vez consideró que “no es crítica porque el COE Salud advierte que no hay una gran ocupación de las camas y de las UTI”.

Sin embargo, aseguró que “preocupa” que en el sector de la Salud haya mucho personal contagiado. “Hay que cuidarlos porque de nada sirve que haya camas y respiradores y que no haya personal para hacerlos funcionar”, sostuvo en diálogo con la prensa.

Por otra parte y en cuanto al reclamo de los sectores comerciales para una mayor apertura, aclaró que el municipio forma parte del COE provincial, por lo que “debe estar en sintonía con lo que defina el Gobierno provincial”. No obstante, afirmó que en el marco del Comité se plantea” todo lo que pensamos y los reclamos que nos hacen llegar los diferentes sectores”.

Saadi afirmó que reconoce el “hartazgo del sector privado, que no la está pasando bien”. En ese marco, reconoció que “es muy difícil llevar el equilibro entre lo sanitario y lo económico”.

“Por un lado tenemos la opinión de los especialista de la Salud, que plantean las restricciones en la circulación, y por el otro el sector privado, que reclama volver a trabajar”, señaló.

Ante esta situación, advirtió que desde el municipio de la Capital se tomaron medidas para poder acompañar a los privados. “En relación con los bares venimos haciendo algunas intervenciones urbanas para que puedan aumentar la capacidad. Desde la Capital, también vamos a presentar las prórrogas de las tasas municipales de los sectores

que no pueden trabajar”, destacó.

“Estamos en contacto constante con todos los sectores complicados viendo la forma en que los podamos ayudar.

En ese marco, también estamos dando algunas soluciones financieras mediante la Caja de Crédito”, agregó. Por otra parte y si bien ratificó que hay que buscar el equilibrio entre la cuestión sanitaria y la actividad privada, afirmó que “si la ciudadanía cumple a rajatabla la Fase Roja más rápido vamos a poder volver a la normalidad”.

“Está comprobado que la mayor cantidad de contagios se da en las reuniones familiares”, sostuvo.

Finalmente, el intendente indicó que se encuentra aislado por haber tenido contacto estrecho con un caso positivo de COVID-19.