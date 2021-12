En un acto llevado a cabo en el Palacio Municipal, el intendente capitalino Gustavo Saadi entregó aportes económicos a otros 46 emprendedores que fueron seleccionados a través del cursado final, y la presentación de proyectos de la escuela de emprendedores con perspectiva de género de la Municipalidad de la Capital.

Las ayudas económicas permiten la financiación de distintos proyectos que incluyen servicios, artesanías, gastronomía, pastelería, entre otros.

En el acto participaron junto al jefe comunal, el secretario de Salud y Desarrollo Humano Alberto Natella, el director de Economía Social Emiliano Quiroga y el subsecretario de acción social de la Capital, Eugenio Barros. En un emotivo acto, del que participaron los flamantes emprendedores, se realizó la entrega de cheques para continuar con los proyectos, que fueron acompañados y perfeccionados en la segunda cohorte, y también se realizó un importante anuncio al respecto.

«Queremos que los emprendimientos sean sustentables, que se mantengan a través del tiempo, por eso seleccionamos, aquellos que creemos que tienen posibilidades de desarrollarse», manifestó Emiliano Quiroga.

Por su parte, María Eugenia Montalván, una alumna de la Escuela de Emprendedores, brindó unas palabras en nombre de sus compañeros: «Emprender, hoy más que nunca, es una tendencia global; pero emprender, es mucho más que crear un negocio, hacerlo no es fácil, implica riesgos y diversos obstáculos. Emprender es ser apasionado e ingenioso y saber aprovechar las oportunidades; un emprendedor es un empresario de la innovación, si quisiéramos resumirlo es quien hace que las cosas sucedan».

«Hace un par de meses tuve la posibilidad de poder inscribirme en la escuela y poder asistir a las clases, sentí que podía ser una gran oportunidad para mi emprendimiento que recién estaba dando sus primeros pasos con mucho amor y entusiasmo; en donde nuestro objetivo primordial se había fijado en contribuir al planeta, sabiendo que en nuestras manos se encontraba el cambio y se preguntarán ¿a qué nos dedicamos? Junto con mi familia brindamos diseños de terrarios y mini jardines cuyo tinte de la actividad es la decoración botánica. Recibió el nombre de Causae, de origen Quechua y cuyo significado es «dar vida»; el tiempo pasó y fuimos adquiriendo un abanico de temas y herramientas comenzando por la perspectiva de género, economía social, igualdad de género, administración, autoliderazgo, por último, no menos importante, nos brindaron los beneficios y las utilidades de las herramientas digitales» agregó.

En tanto que el secretario de Salud y Desarrollo Social Aberto Natella también subrayó unas palabras a los flamantes emprendedores «emprender es animarse, quizás en el contexto más difícil que nos tocó, en el que Gustavo asumió la intendencia con una pandemia encima, y tuvo la decisión política de apuntalar la economía social. Siempre nos dice que es un sector que había que visibilizar, que había que mostrarlo, porque de ahí se sostienen muchas familias que dedican su tiempo a emprender, animarse, con todos los riesgos que eso trae aparejado. Porque en un contexto de pandemia, no solo es difícil, pero él tuvo la visión de formar la Escuela de Emprendedores para la Capital, sino que también en su momento, sostener la economía social y en esta segunda etapa apuntalarla y financiarla, por lo cual debo agradecerle a Gustavo esta decisión».

En 2022 duplicarán las ayudas económicas

Finalmente, el intendente Gustavo Saadi felicitó a los nuevos egresados y realizó un importante anuncio para el 2022: «quiero felicitar a los que tomaron la decisión de inscribirse y terminar el curso que -como dijo María-, un emprendedor es una persona con ideas, que tiene un talento que no lo tenemos todos, pero a ese talento, hay que acompañarlo y para eso tiene que estar el Estado. El Estado tiene que ser un organismo absolutamente facilitador de los emprendedores, porque son ellos, los emprendedores junto con las Pymes, quienes más generan trabajo. Por eso hace un año, casi dos, cuando ingresábamos; teníamos esta idea de la Escuela de Emprendedores, que ustedes puedan adquirir capacidades, para que puedan vender mejor esas ideas, que puedan capitalizarlas, ideas de marketing, cómo obtener financiamiento, pero también la perspectiva de género; al mismo tiempo seguramente el año que viene, vamos a duplicar las ayudas, tenía que haber alguna ayuda económica para seguir dándole ese empujoncito para que ustedes puedan emprender».

Además, el intendente agregó «Yo quiero felicitarlos, como dijo la señorita Montalván, ustedes asumen riesgos, les puede ir bien o le puede ir mal; pero quiero decirles que cuenten con nosotros, que no decaigan; que cuando estén dudando vuelvan, hablen con Alejandro, con Beto, con todo el equipo para ver cómo podemos ayudarlos, reorientarlos, para que ningún emprendimiento deje de funcionar. No solo la ciudad, sino el país necesita de cientos y cientos de emprendedores, ya que con eso no solo puede vivir su familia, sino que pueden generar un puesto de trabajo más».

Cabe recordar que, en el mes de octubre de este año, el intendente de la Capital Gustavo Saadi entregó el certificado a los primeros 71 emprendedores que se capacitaron durante dos años para poder ejecutar sus propios proyectos apoyados por el municipio.