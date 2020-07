Dos resoluciones de la Corte de Justicia llevaron a que el intendente de la Capital,

Gustavo Saadi, pronuncie una fuerte crítica dentro del marco de la pandemia del

coronavirus: “Hay poderes del Estado que no ayudan en nada, esa es la verdad”.

La alusión llegó tras una consulta realizada por Cae el Telón sobre la recolección de

residuos durante el fin de semana y a futuro por el aislamiento social preventivo y

obligatorio. El alcalde explicó que durante el fin de semana se aguardó conocer el

resultado de la cadena de contagio “para ver dónde estaba el foco de contagio y en

qué barrio, para no exponer a los trabajadores”.

A la vez, indicó que también hubo pedido de elementos de seguridad, para asegurar “que están llegando hoy -por ayer-, como el caso de los botines”, ya que “el resto de

los elementos está”. Con ello, Saadi estimó que “debería salir el sistema de recolección”. Así, el jefe comunal le pidió al sindicato que aglutina a los trabajadores de la Capital “que estemos a la altura de las circunstancias”.

A la par, deslizó que “hace unas semanas tuvimos una resolución de la Corte que,

evidentemente, para ellos no es una servicio esencial la recolección de residuos

sólidos urbanos”. En otras palabras, aludió a la admisibilidad de la Corte a la acción

autónoma de inconstitucionalidad sobre la ordenanza que establece como servicio

esencial la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos.

“Hay organismos que deberían empezar a ayudar en vez de entorpecer las cosas”,

dijo tajantemente Saadi. Incluso rescató que vio el “fallo de la Corte donde le aplican

una multa a la ministra de Salud, Claudia Palladino, cuando ella está al frente de la

batalla -en alusión a las medidas por el coronavirus-, está todos los días expuesta,

trabajando fuertemente, hisopando”.

“Hay poderes del Estado que no ayudan en nada, esta es la verdad. Hay que

ponerse a la altura de las circunstancias, es una situación compleja, es una situación

difícil”, sentenció el Intendente.

No habría recolección

En medio de la emergencia sanitaria, desde el SOEM señalaron que si bien hoy no

habrá un paro, no habría recolección de basura. “Los trabajadores no salen ante la

falta de elementos de seguridad y el pago de lo que les corresponde”, indicaron.