La Municipalidad de la Capital anunciará en los próximos días un incremento para los beneficiarios del programa Catamarca Ciudad Trabaja. Así lo confirmó el intendente Gustavo Saadi en dialogo con la prensa.

Al respecto, el intendente capitalino adelantó que «a fines de esta semana o a principios de la semana que viene, se va a anunciar el aumento para los beneficiarios de Catamarca Ciudad Trabaja». La mejora salarial será del 40%, que se suma al bono extraordinario de $30.000 que recibieron a fines de junio.

«Nunca el gobierno municipal dejó de abonar los salarios, aunque sea, un punto arriba de la inflación. Siempre fue la voluntad del Ejecutivo municipal con los gremios», resaltó.

En este marco, Saadi valoró la ordenanza municipal que ampara a los beneficiarios del programa al considerar que a los trabajadores les da «previsibilidad», un beneficio que, para el criterio de Saadi, en mandatos previos no tenían. «Quizás antes tenías que ser amigo del intendente, del concejal o del dirigente para ver si podías ingresar a planta permanente. Hoy tienen una previsibilidad que es la antigüedad. No importa si milita o no milita, o si trabaja para tal o cual persona, siempre y cuando cumplan con el requisito de la ordenanza que es trabajar dentro del ámbito municipal y tener los diez años de servicio, van a ingresar a planta», afirmó.

Además de la mejora salarial, el jefe comunal anunció que habrá pases a planta permanente. «Alrededor de 600 son los que van a ingresar a planta», adelantó, a la vez que agregó: «Están los dictámenes de fiscalía, y calculamos que dentro de una semana van a salir publicados de manera definitiva y después van hacer los papeles correspondientes».

Saadi explicó que de acuerdo lo establece la ordenanza municipal, las designaciones se hacen públicas para que aquellos que no se encuentren el listado y cumplan con los requisitos, puedan impugnar y hacer las presentaciones correspondientes.