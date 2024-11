El intendente Gustavo Saadi ha supervisado la entrega de más de 153 alarmas solidarias en el barrio San José Obrero y en la zona centro. esta acción, llevada a cabo por la Secretaría de Protección Ciudadana del municipio, tiene como objetivo principal brindar una mayor seguridad a las más de 150 familias que residen en esa zona de la Capital.

la entrega de las alarmas se enmarca dentro de una serie de iniciativas impulsadas por la municipalidad para mejorar la calidad de vida de los vecinos, los cuales expresaron su agradecimiento por las medidas implementadas. algunos de los beneficiarios manifestaron que estas alarmas no solo representan un recurso tecnológico, sino también un símbolo de atención y preocupación por parte de las autoridades con la protección ciudadana.

el sistema de alarmas solidarias abarca las zonas que comprenden el barrio San José Obrero y parte del centro capitalino, en calle 9 de Julio, entre Esquiú y Prado, que cuenta con 11 sirenas y 153 alarmas solidarias que beneficiarán a 156 familias.

en este sentido, el concejal Alejandro Carrizo mencionó: “Fue un día muy especial, porque pudimos concluir con el proyecto, muy agradecido a cada vecino que nos abrió sus puertas, al intendente que siempre está predispuesto para poder ayudarnos, para poder mejorar la calidad de vida de los vecinos del circuito 6, también agradecido a Mariela Romero y todo su equipo de Protección Ciudadano, quienes trabajaron incansablemente para que se pueda lograr”.

por su parte, Gustavo Saadi, le habló a los vecinos presentes: “hay algo que yo le agradezco a los vecinos y vecinas, pero quiero decirle que no me gustan que me agradezcan, porque la verdad, que es una obligación nuestra, que ustedes, puedan vivir un poco mejor cada día y ese es nuestro trabajo. cada plaza, cada luz, el asfalto y en esta ocasión, las alarmas solidarias, sale del bolsillo de ustedes, de los contribuyentes, por eso agradezco que me agradezca, pero es todo por y para ustedes”.

“Me gusta la palabra Alarmas solidarias, porque habla de solidaridad, para que entre los vecinos se cuiden, se ayuden, si ven alguna circunstancia rara, puedan encender esas alarmas solidarias, que inmediatamente se comunican con el SAE-911 para que puedan actuar rápidamente, gracias a todos y todas y ojalá podamos seguir haciendo esa ciudad, más tranquila, más amigable y mucho más humana” concluyó Gustavo.

Acompañaron al jefe comunal, la secretaría de Protección Ciudadana, Mariela

Romero, el concejal del circuito 6, Alejandro Carrizo, entre otras autoridades.