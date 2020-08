Sobre el conflicto entre el SOEM y la comuna capitalina, el secretario de Gobierno,

Gustavo Aguirre, precisó que desde el gremio se informó sobre una modalidad de

protesta, pero que luego se optó por los “micropiquetes”.

Si bien una de las opciones que maneja para poner un impasse en el reclamo es llamar

a una conciliación obligatoria, Aguirre explicó que esto desde la comuna no lo pueden

hacer: “Si nosotros pedimos la conciliación obligatoria, eso significa retrotraer las

acciones antes del paro, dentro de lo que se había convocado legalmente, y eso no

tiene mucho sentido, porque los trabajadores están trabajando normalmente”.

“La herramienta de la conciliación obligatoria pedida por la Municipalidad es ineficaz

para resolver un problema social que han decidido hacer en la calle, en otro ámbito, y es

por eso que nosotros no vamos a pedir la conciliación obligatoria”, dijo.

No obstante, el funcionario municipal consideró que “sería distinto si lo convocara el

gremio como una manera de decir ‘vamos a reencauzar el problema dentro de los

carriles normales y legales’, sería una demostración”.

Por otra parte, Aguirre sostuvo que la comuna no tiene competencia en los cortes de

calles del SOEM, por lo que seguirán insistiendo con la intervención de la Justicia.

En cuanto al reclamo salarial, el secretario de Gobierno dijo: “El tema del aumento de

sueldo no es un problema, porque desde el municipio sabemos que tenemos que darlo.

Estamos desde hace un tiempo trabajando en eso, (…) pero somos conscientes de que

al aumento de sueldo hay que darlo en algún momento y estamos trabajando en la

propuesta”. Agregó que Saadi viene trabajando desde principio de año en este tema.

“Hacer hoy una propuesta de aumento bajo la presión del gremio sería una propuesta

mezquina, que ni siquiera sería beneficiosa para los trabajadores, pero consideramos

que en el transcurso de 20 o 30 días podríamos tener una proyección del crecimiento,

de la recaudación, que nos permita hacer una propuesta mejor”, concluyó Gustavo

Aguirre.

