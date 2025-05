Música

Billie Joe Armstrong, Tré Cool y Mike Dirnt recibieron el prestigioso reconocimiento durante una ceremonia en Los Ángeles, California.

Green Day fue homenajeado con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, según lo anunciado.

“Es un honor estar aquí hoy con estos tres chicos que adoro. Amo su música y los amo como personas. Dookie hizo que muchos jóvenes tomaran la guitarra, el bajo y la batería y quisieran cantar y componer canciones”, dijo el maestro de ceremonia Matt Pinfield.

El actor Ryan Reynolds también fue parte del evento, en su discurso habló sobre la inspiración para usar “Good Riddance (Time Of Your Life)” para los créditos finales de Deadpool & Wolverine: “cualquiera que me conozca sabe lo mucho que me involucro con ciertas canciones de las películas que produzco o coescribo. Me encariño tanto que las palabras no me alcanzan para expresarlo. Su música no solo cuenta historias, también se siente”. Luego les dio la bienvenida al paseo con la clásica broma: “Aquí serán fotografiados, pisoteados y orinados para siempre”.

El líder de la banda, Billie Joe Armstrong, declaró: “¡Guau, esto es una locura! No escribí nada, pero solo quiero agradecer a mi familia. Esto es para mi mamá; esto es como el Super Bowl de mi mamá ahora mismo. Es como estar en tu propio funeral”.

Lo celebraron con amigos y familiares. También estuvo Rob Cavallo, el productor que los descubrió en los 90.

“Ver a muchos de nuestros amigos y familia juntos para celebrar el paseo de la fama fue irreal y hermoso. Nunca en mis sueños de fiebre más salvajes imaginé esto. Caminando por el blvd. Mirando las estrellas de Marilyn Monroe y Charlie Chaplin y muchas más. Nunca pensé que esto sería posible para nosotros”, posteó Billie Joe.