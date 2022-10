La denunciante seria su ex secretaria donde comentó que mientras maneja una camioneta el ministro , ella iba de acompañante y el le dijo » no me conoces enojado, la llamo a mi hermana que es ex presidenta de la Corte de Justicia, y lo jodo a tu viejo, tu vieja y a toda tu familia’”.

La denuncia fue el 24 de octubre en la Unidad de Violencia Familiar y de Género de esta Capital, en calle Maipú. “Fue en el contexto de charla, de hablar, le pedí de mil formas llegar a instancias de dialogo para trabajar en equipo y poder contar con los recursos humanos. Fue una dirección que la he recibido desbastada, sin informes de gestiones anteriores y ha sido un clima totalmente hostil de trabajo”, agregó la mujer, que contó que ante este reclamo, Molina la destrataba.

Por último dijo: “No puedo escucharlo hablando de derechos humanos cuando hace semejantes atropellos”, en referencia a Molina, y sostuvo que “el Gobernador tiene que saber que actualmente en su gabinete cuenta con un miembro que me ha amenazado”.