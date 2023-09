El intendente Gustavo Saadi, acompañado por el Gobernador, Raúl Jalil y la senadora nacional Lucía Corpacci, asistió al acto de reinauguración de la puesta en valor de la plaza Jorge Bermúdez. Después de un año de obras y diálogo con los vecinos, este espacio verde ha sido transformado en un lugar agradable y seguro para todas las edades.

La plaza, que forma parte del Parque Lineal Arroyo Fariñango y Arroyo La Florida, se encontraba en un estado de degradación y olvido. Sin embargo, gracias a un intenso trabajo y la colaboración de la comunidad, se logró mejorar notablemente su apariencia y funcionalidad, con lo cual Gustavo cumplió la promesa realizada en diversas reuniones con los vecinos, quienes le pedían mejoras en el paseo.

Con emoción, la vecina Soledad Agüero tomó la palabra para compartir su experiencia en el trayecto de esta obra tan anhelada por la comunidad. “Estamos muy agradecidos y emocionados por tener esta plaza que después de tantos años hoy la estamos disfrutando, quiero agradecerle al doctor Saadi que nos dijo un día que iba arreglar la plaza y nos cumplió. Hay muchos vecinos que hoy no están, por el tema de la pandemia, que fallecieron y eran también los que nos ayudaban a luchar para que podamos tener una plaza linda. Estuvo varios años abandonada y hoy en día, para nosotros fue emocionante ver las luces, a las personas tomando mate con su familia y eso es algo que hace muchísimos años no lo veíamos. Por eso solo quiero agradecer a todo el equipo de la Municipalidad y a los trabajadores que todos los días estaban acá trabajando por dejar la plaza en perfectas condiciones.”

Por su parte la senadora Lucía Corpacci expresó que “la verdad que lo que uno siente es que en estos años las plazas, los espacios verdes de nuestra ciudad han ido transformándose de ser sitios oscuros, de estar apagados, de estar hasta avergonzados, como los mismos catamarqueños. Nos hemos transformado en estos años teniendo espacios públicos iluminados, lindos, gracias al trabajo de quien supo tener su momento de intendente, que hoy es nuestro gobernador, y del actual intendente Gustavo, que la verdad que viene dejando las plazas y todos los espacios verdes maravillosos y todos los disfrutamos realmente.”

“Esta vez no soy candidata, pero no puedo dejar de pasar la oportunidad de decirles, más allá de la cuestión de nuestra religión, de la cuestión de la falta de respeto a quien representa la religión de la mayoría de los argentinos, podría haber sido un rabino, podría haber sido de cualquier otra religión. A mí la gente que utiliza la violencia, que utiliza la descalificación del otro, nunca me parece buena. Cuando en vez de discutir ideas, en vez de discutir propuestas, la consigna es ‘pongamos una bomba, le pasemos la motosierra, los destruyamos’. No sirve, porque miren, vamos a cumplir 40 años de democracia. Los jóvenes de acá no saben lo que se pasó cuando no vivíamos en democracia. Los que tenemos unos cuantos años sí sabemos. Todavía nos duelen los que no están. Todavía nos duelen los que no encontramos. Todavía somos felices cuando las abuelas encuentran un nieto nuevo, y pasaron más de 40 años. También quiero decir, porque no me puedo callar, que cuando yo escucho a algunos que dicen, ‘que bien, porque este hombre va a sacar la obra pública y entonces van a dejar de robar’. Yo digo, ¿se dan cuenta de lo que dicen? ¿Y se dan cuenta de cuál es la propuesta? ¿Quién piensa que va a venir a hacer la plaza del Jorge Bermúdez? ¿Quién va a ir a hacer la plaza de Banda de Varela? ¿Quién va a hacer el mercado? ¿Quién va a hacer el Nodo Tecnológico ¿Quién? ¿Se les ocurre que algún privado va a venir a poner plata?” preguntó.

“Gustavo, la verdad, yo siempre digo, estoy tan feliz de que sea el Intendente, porque cuando veo las obras que hace Gustavo, por todos lados, voy a El Jumeal y la verdad que cuando veo ese Parque de los Vientos y los juegos, y yo voy a las ocho de la mañana, y está la gente tomando mate. A la hora que uno pasa lo disfruta. Y es público, lo disfrutamos todos.”

El último en dirigirse a los presentes fue, el intendente que manifestó: “No hay lugar más democrático que una plaza. Así que Lucía, aquí se puede decir, lo que uno tenga ganas, lo que uno sienta. Recuerdo la primera vez que nos reunimos con los vecinos y vecinas de este sector fue en esa pérgola, ahí en el puentecito ese que está realmente hermoso y con muchísima razón los vecinos, estaban molestos y cansados, preocupados porque había un rumor que aquí se iba a expropiar para hacer un monoblok de viviendas, lo cual rápidamente lo descartamos cuando vinimos a esa reunión.”

«Antes acá era un lugar oscuro, abandonado, nada de verde, sin juegos, y estaban cansados. En la última reunión, primero fuimos honestos porque creo que siempre hay que hablar con honestidad y le dijimos que no podíamos intervenir ese año esta plaza, pero nos comprometimos a transformar este lugar, nos comprometimos a convertir este espacio verde en un lugar donde disfrute la familia, en un lugar donde los vecinos puedan relajarse y socializar, y mirando alrededor de esta plaza puedo decir con mucho orgullo y satisfacción y mirando a la cara a cada uno de los vecinos y vecinas que hemos cumplido una palabra empeñada a cada uno de ustedes que para nosotros es muy importante. No solo es un día de felicidad para los vecinos y vecinas de este sector: para mí es un día de felicidad, para nosotros. Como dijo Lucía muchos vecinos que quizás vivieron desde chicos aquí y después se fueron a otro barrio de la ciudad constantemente nos pedían que arreglemos este espacio, y yo digo que cada vez que nosotros ponemos en valor una plaza, un nuevo espacio verde es una caricia, es un acto de amor y de cuidado que nosotros le hacemos a nuestra ciudad. Porque contribuye fundamentalmente a ponerla más en valor, es una plaza donde conservamos nuestra propia identidad, pero al mismo tiempo estos espacios contribuyen inmediatamente a mejorar la calidad de vida a cada uno de los vecinos y vecinas. Son múltiples los beneficios de tener en valor un espacio verde, beneficios ambientales, ayuda a respirar un aire mucho más puro, reduce las contaminaciones, contribuye a la salud ya que los vecinos pueden hacer ejercicios, pueden caminar, lo cual contribuye a su salud física mental y emocional. Contribuye a la seguridad, ya que hay iluminación y cámaras de seguridad», añadió.

Para concluir, comentó “con respecto a la obra pública, últimamente se ha puesto de moda atacar o criticar al empleado público, esta hermosa plaza que para mí es una de las mejores de la ciudad, es fruto del trabajo, el esfuerzo, y el compromiso de los trabajadores y trabajadoras del Estado municipal. Mi reconocimiento y mi agradecimiento para ellos, y por último quiero agradecer a los vecinos de la comunidad porque en cada reunión, cuando ustedes nos realizan una crítica constructiva, cada reclamo, a mí personalmente me hacen ser un mejor intendente y una mejor persona.”

Con la renovación de la Plaza Jorge Bermúdez y los vecinos del barrio y alrededores cuenta ahora con un lugar donde los vecinos pueden disfrutar, pasear y encontrarse en un entorno agradable y seguro.

Acompañaron al jefe comunal, el Gobernador de la Provincia Raul Jalil, la senadora Nacional, Lucia Corpacci, el secretario de Urbanismo y Arquitectura, Javier Varela, el secretario de Ambiente y Espacios Públicos, Fernando Castillo, entre otras autoridades provinciales y municipales.

La obra

Entre las mejoras realizadas se encuentran nuevas caminerías de hormigón y adoquines, que hacen que la plaza sea totalmente accesible desde todos los lados. Se construyeron rampas para discapacitados y se eliminaron las barreras arquitectónicas en los recorridos internos. Además, se creó una dársena para parada de colectivos sobre la av. Alem, mejorando la circulación vial en la zona. Se instaló una garita de espera iluminada, lo que mejora aún más el entorno de la plaza.

Otro aspecto destacado es la renovación y ampliación del alumbrado público, que ahora utiliza tecnología LED de bajo consumo. Esto hace que la plaza esté completamente iluminada durante la noche y contribuye a un ambiente más seguro. Además, se instaló Wi-Fi gratuito para el disfrute de los visitantes y para permitir la colocación de cámaras de seguridad municipales, aumentando la seguridad en el área.

La plaza también cuenta con nuevo mobiliario urbano, incluyendo áreas de juegos infantiles para diferentes edades y gimnasios al aire libre. Se instalaron bancos adicionales y espacios materos en los jardines, brindando más comodidad a los visitantes. Asimismo, se colocaron bebederos para promover una mayor hidratación.

Un aspecto importante es la parquización de la plaza. Se sembró césped en todas las superficies ajardinadas y se colocaron plantas ornamentales, embelleciendo aún más el espacio. Para su correcto mantenimiento, se implementó un moderno sistema de riego que utiliza agua proveniente de la recuperación de un pozo en desuso. Esta medida contribuye a la sostenibilidad ambiental y evita el malgasto de agua potable.

Como punto central de la plaza, se construyó una gran fuente de agua con chorros que pueden alcanzar hasta 6 metros de altura. Estos chorros están provistos de iluminación LED, creando un efecto espectacular para aquellos que visitan la plaza.

Es importante destacar que esta obra fue realizada cien por ciento por administración con empleados municipales, lo que demuestra el compromiso y el esfuerzo conjunto para mejorar los espacios públicos de la ciudad.