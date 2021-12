La Municipalidad de la Capital lanzó oficialmente las propuestas para esta temporada de verano 2022, con la presencia del intendente Gustavo Saadi y la secretaria de Turismo y Desarrollo Económico Inés Galíndez, entre otros funcionarios provinciales y de la comuna que se sumaron al lanzamiento de la promoción turística de San Fernando del Valle de Catamarca.

El marco de un trabajo articulado entre el sector público y privado, permitió entablar puentes para trabajar en propuestas nuevas y actividades, servicios vinculados con guías, agencias de viajes, y espacios nuevos de nuestra ciudad equipados para brindar una experiencia a los turistas. Además de propuestas que se lanzan en este verano pero que pretenden tener un alcance permanente durante todo el año.

El acto se realizó en la Casa SFVC, un espacio creado para apuntalar a Catamarca como un destino turístico, debido a que #Tu Capital, fue históricamente la puerta de ingreso a nuestra provincia, pero desde la Municipalidad de la Capital se busca que se fortalezca como un destino turístico, donde el visitante quiera conocer, la quiera descubrir y quedarse, sin ser solo un lugar de paso.

La Capital no solo es una ciudad cosmopolita, sino que es un valle rodeado de montañas, lo cual la hace diferente. Es la única capital del país que cuenta con un dique en el área urbana, y a solo 10 minutos del centro, se puede descubrir un mundo natural y disfrutar en El Pueblo Perdido.

Recorrer la ciudad a pie y disfrutar las infraestructuras italianizantes, como el circuito Caravatti, el turismo religioso donde se va a poder visitar todo lo relacionado con la Virgen del Valle y el beato Fray Mamerto Esquiú; por otro lado, están los senderos de El Jumeal y La Quebrada, puntualmente dos de ellos: El perilago del espejo de agua y la lomada detrás del Pueblo Perdido, con guías especializados.

Una de las novedades que se incorporará este 2022, son 45 bicicletas eléctricas, para todos aquellos que quieran visitar los atractivos turísticos en dos ruedas. Se podrán contratar por un alquiler mínimo, en La Casa SFVC y en La Casa de la Puna. Se sugirieron cinco circuitos turísticos, La Quebrada El Tala, La Gruta de la Virgen del Valle, La Casa de la Puna, con opciones a ampliar el recorrido, con descuentos importantes, para adquirirlas contratando un guía.

Las excursiones ahora serán exclusivas, para ellos se cuenta con buses turísticos, que van a estar ploteados, y para los que buscan la comodidad de los aires acondicionados, lo pueden hacer a través de un bus equipado. Se abren visitas a Bodegas y emprendimientos gastronómicos orgánicos, entre otros.

El Jumeal, otro de los atractivos, ofrecerá servicios para vivir experiencias en Kaiak, Tirolesa, sumado a los senderos ya presentados con una dificultad baja, para que sea accesible a la mayoría de las personas.

Inés Galíndez, expresó: «El turismo no es un conjunto de acciones aisladas y espasmódicas, necesita un plan, como verán hemos trabajado en un plan y tenemos una idea y una visión de ciudad turística. En este marco tenemos tres dimensiones importantes, territorial, ya que sin un territorio que aporte, no podemos pensar en turismo y eso no lleva a otra dimensión, vamos a un sentido más amplio, no solo el territorio es una plaza, un museo, sino toda la ciudad. El señor intendente nos repite frecuentemente, estamos trabajando para embellecer nuestra ciudad, todo esto ayuda a la parte territorial».

«Por otro lado, el tiempo, las dos variables tiempo-espacio son muy importantes para el ser humano, por eso el municipio efectúa acciones que no son para este verano, sino que van a continuar durante todo el año, un evento ayuda, pero después que pasa el evento ¿qué queda? Por esto estamos trabajando en un calendario, sobre toda la ciudad y con eventos que permitan tener un atractivo turístico. Para esto son importantes las alianzas, necesitamos la colaboración de otros actores, de otras instituciones, que nos permitan poder seguir creciendo con el turismo en la Capital», agregó la funcionaria.

«Tenemos que trabajar con los municipios vecinos, ellos tienen cosas hermosas, estamos trabajando en propuestas hermosas, pero vamos a ponerlas de a poquito. Tenemos que sacarnos ese estigma de que la ciudad no es turística, tenemos que pensar, como nos dice nuestro intendente, que debemos ser una ciudad turística» remarcó.

Por su parte, Gustavo manifestó que «estoy muy contento de que hoy estemos lanzando este programa de turismo, me llena de felicidad. Yo creo que va a ser muy exitoso, estamos viendo un repunte desde el mes de noviembre, vemos que muchos turistas están viendo a Catamarca con buenos ojos, la ocupación hotelera está volviendo a resurgir, pero tenemos que seguir trabajando y tengo mis mejores expectativas para este verano».

«Tenemos la belleza de nuestra ciudad, de la provincia, por eso hablando con Inés, nos dijo que tenemos mucho para dar, la creación de la marca, la bicisenda, Kaiak, la gastronomía, así que se está poniendo buena la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. Repito como siempre lo hago, no somos una ciudad minera, no somos una ciudad agroexportadora, pero podemos ser una ciudad de servicios turísticos, allí es a donde apuntamos. Nos gusta cada vez que nos presentan propuestas, proyectos y vemos cómo los financiamos y los ejecutamos para mejorar» añadió el jefe comunal.

«Cada obra que hacemos, está pensada para el turismo: si hacemos bicisendas es para poder recorrer nuestra ciudad, las veredas más anchas, para que nuestros peregrinos puedan caminar cómodos; cada espacio verde recuperado es pensando en ellos y que a nuestros empresarios les vaya bien, por eso es necesario articular acciones para trabajar en conjunto y tirar todos para el mismo lado», concluyó.