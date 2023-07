El intendente de la Capital, Gustavo Saadi, participódel lanzamiento de la Mesa de Centros de Estudiantes, llevada a cabo en la sala Exequiel Soria del Cine Teatro Catamarca.

De este lanzamiento participaron 26 centros de estudiantes y 32 escuelas secundarias, tanto de los niveles públicos, municipal, nacional y privado. También estuvo presente el centro de estudiantes de la Facultad de Derecho.

La idea de esta mesa es generar un espacio de debate y hacer visible entre todos los alumnos las temáticas que más quieran abordar, entre los que se destacan educación sexual integral, bullying, violencia en el noviazgo, entre otros. Esto permite a la municipalidad acordar con otras áreas el poder llevar talleres y distintas actividades a las escuelas.

En la presentación, Gustavo expresó que «es bueno que ustedes hoy en día tengan un centro de estudiantes que los represente, así puedan ayudar a sus compañeros y tener una educación de calidad, pero al mismo tiempo que exista Punto Joven que les permite a ustedes canalizar todas sus ideas y desde aquí se los ayuda para que las llevan a cabo.»

«Les quiero pedir a los jóvenes que no solamente ayuden a cada uno de sus compañeros, si no también que nos ayuden a ser una sociedad mucho mejor entre todos, por ejemplo, nos pueden ayudar con el medio ambiente sugiriendo ideas que podamos hacer en la ciudad mediante sus propuestas, para tener una capital más sustentable porque lo más contamina es el automóvil, por eso queremos una ciudad para los vecinos, no para el automóvil.»

También señaló: «ustedes tienen la oportunidad de estudiar, como así también los medios, pero hay muchos chicos que no tienen esa posibilidad. Hace poco tuvimos reunidos con los padres y madres de los chicos que viven en Bajo Hondo y nos comentaban que los días que el río crecía, no podían cruzar por el puente para asistir a clases a la escuela de Las Tejas, sería bueno que entre todos podamos hacer una campaña solidaria para ayudar a esos niños que no tienen todas las posibilidades.»

Para culminar comentó que «mucho se habla de la política y esto es política, que está para transformar la calidad de vida de las personas, por eso siempre le comento a los jóvenes que hay que involucrarse todos los días en la política. En su momento llegó mediante la política el boleto estudiantil gratuito, pero en el día de mañana, la política puede decir no hay más boleto estudiantil gratuito o decir se acabaron las escuelas públicas y ahora son todas escuelas privadas, y solamente van a estudiar aquellos que tienen los medios. Por eso les pido que se involucren, como lo están haciendo en los centros de estudiantes.»

Por su parte, el presidente del centro de estudiantes de la ENET 1, Aquiles Barrionuevo indicó: «me pareció una excelente idea la creación de este proyecto, porque uno conoce a los diferentes integrantes de los centros de estudiantes de la ciudad y podemos compartir ideas, trabajar en conjunto, mostrar las actividades que hacemos en nuestra escuela y ver las cosas que tenemos que mejorar».

«Cuando fuimos al punto joven propusimos entre los diferentes centros de estudiantes, tener más actividades extracurriculares por que pasamos muchas horas en la escuela y buscamos renovar nuestra creatividad, por ejemplo, organizando la junta del saber», concluyó.