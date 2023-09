El intendente de la Capital, Gustavo Saadi, dejó inaugurado el Salón de Usos Múltiples (SUM) de la Cooperativa Cachalahueca que se encuentra ubicado en Florida 660. Este nuevo espacio ha sido diseñado con el propósito de ser un punto de encuentro para los vecinos y vecinas de la ciudad, un lugar donde se llevarán a cabo una amplia gama de actividades artísticas, sociales, asociativas, educativas, agroecológicas y culturales.

Es importante destacar que esta obra se hizo realidad gracias a la implementación del Presupuesto Participativo. Este innovador programa fomenta la participación ciudadana y permite a los vecinos y vecinas proponer, debatir y decidir directamente mediante el voto en qué invertir una parte del presupuesto anual asignado por la Municipalidad. En este caso, los residentes de la zona eligieron la construcción del SUM Cachalahueca como una prioridad para realizar diferentes actividades.

El Presupuesto Participativo es una valiosa herramienta que permite a los vecinos y vecinas tomar decisiones importantes sobre el futuro de su comunidad. La iniciativa busca construir una ciudad más justa e igualitaria basada en los principios fundamentales de una democracia participativa.

Durante la inauguración del SUM, el intendente Gustavo Saadi destacó la importancia de este nuevo espacio: “La verdad que estamos muy contentos con este SUM, es un trabajo que demandó el esfuerzo de muchas personas e instituciones. La municipalidad poniendo la herramienta del Presupuesto Participativo y los integrantes de Cachalahueca confiando en esta herramienta”.

“Quiero contarles que esta obra fue la obra más votada de la zona Sur. Así que muchos vecinos de la ciudad querían la construcción de este salón. Porque aparte que no es solo este SUM, sino que la idea del proyecto siempre es transformar todo este sector en un gran polo cultural, gastronómico, turístico, y por eso también estuvimos trabajando en el Teatro del Sur”.

“Estoy muy feliz de que la cooperativa por fin pueda tener un espacio con las comodidades que ustedes necesitaban. Yo fui testigo quizá de la angustia que siempre tenían, no de tener un espacio, me acuerdo que me vinieron a ver, pensando que se los iba a sacar de este lugar, siempre con esa inquietud. Y lejos de sacarlos, siempre señalé que acá ustedes se quedaban. Y hoy podemos inaugurar este espacio, que es un lugar de enseñanza y de aprendizaje”, añadió Gustavo.

Para culminar señaló que “quizá muchos de los chicos que están aquí y que tengan ese talento o esa pasión por la cultura puedan venir y aprender. Es un espacio también para que puedan compartir su arte los artistas, un espacio y una cooperativa que también procura generar trabajo para todas aquellas personas que aman esa profesión”.

Por su parte Rocío Seco, autora del proyecto, expresó que “para todos los que acompañan hace tiempo a la cooperativa, saben que este es un momento histórico, un hito de la cooperativa, porque este espacio tenía una carga muy fuerte de lucha, de resistencia, y bueno, me tocó justo estar, agarrar el lugar cuando el momento era favorable, cuando existía la voluntad política para poder llevar adelante esto. Entonces cuando vimos la oportunidad de presentarnos en el Presupuesto Participativo, no lo dudamos. Nos parece una política de Estado que es excepcional, que se debería seguir conservando, y como Augusto nos enseñó, ante las cosas que a nosotros no nos parecen, que no están del todo bien, siempre presentamos una propuesta”.

“Esa es la característica que tiene la cooperativa, que siempre la tuvo, por eso tenemos tantas propuestas que llevamos adelante, muchas se concretan, otras no, y la del Presupuesto la recuperamos de una idea que venía desde hacía mucho tiempo, que la habían trabajado los compañeros que están hace bastante en la cooperativa, la reformulamos, y la llevamos adelante siempre con la idea de poder contribuir acá a la comunidad, a los vecinos. Por último quiero agradecerles por supuesto a todas las personas de la municipalidad, que hoy los veo acá sentados y realmente tuvimos diálogo con la mayoría, fue un trabajo en equipo, nosotros como cooperativa y como organización siempre apostamos a participar de los espacios de decisión, para contribuir a las políticas públicas. Creemos que una organización debe tener este tipo de incidencia, para lograr más cosas para la comunidad. Quiero desearles todo el éxito, que este siga siendo un espacio para toda la comunidad, que siga creciendo y aportando a la transformación comunitaria”.

Acompañaron al jefe comunal, el secretario de Gobierno y Coordinación, Fernando Monguillot, el secretario de Urbanismo y Arquitectura, Javier Varela, la directora de Presupuesto Participativo, Cecilia Barros, representantes de la Universidad Nacional de Catamarca, del INTA, autoridades del INADI, autoridades del ASDA, INASPI y del Instituto Nacional del Teatro y vecinos.