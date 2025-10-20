Una verdadera fiesta se vivió en la Plaza San Martín de Los Altos, donde cientos de familias participaron del gran festejo organizado por Los Altos Municipio junto a la Secretaría de Cultura, Turismo y Deportes de la provincia de Catamarca, en homenaje a todas las madres de la jurisdicción.

La jornada contó con la destacada participación de artistas locales y academias municipales de folclore, que brindaron color, danza y emoción al encuentro. El cierre musical estuvo a cargo de Christian Herrera, quien hizo vibrar a todo el público con su show.

Durante el evento se realizaron importantes sorteos, entre ellos una moto 0 km, bicicletas y numerosos premios más, que generaron gran alegría entre las mamás presentes.

El intendente Raúl Barot acompañó la celebración junto a los candidatos a concejales de Fuerza Patria – Lista 501, compartiendo una tarde colmada de emoción, alegría y gratitud hacia las madres de la comunidad.

En su mensaje, el jefe comunal expresó:

“Hoy celebramos el amor más puro y la fuerza más grande que existe: la de las madres. Cada una de ustedes representa el corazón de nuestras familias y el motor de nuestro pueblo. Desde el municipio seguiremos trabajando para que sigan teniendo oportunidades, bienestar y momentos como este, donde podamos reunirnos a disfrutar y compartir en comunidad.”

El multitudinario evento reafirmó el compromiso del Municipio de Los Altos de continuar generando espacios de encuentro, alegría y reconocimiento para todos los vecinos.

