EN EL CINE TEATRO CATAMARCA

Mora Godoy, la reconocida bailarina de tango, presentará su nuevo show «La Máquina Tanguera» en esta edición de la Feria Provincial del Libro. La artista actuará junto a su compañía el jueves 6 noviembre, en el Cine Teatro Catamarca, a partir de las 21.30. La entrada será gratuita.

El espectáculo de tango fue elegido y ovacionado a nivel nacional e internacional, por su versatilidad, autenticidad y sus bailarines magistrales que dejan impactado al público. Se trata de una presentación ágil y dinámica, pensada para todas las edades, sin fronteras generacionales; y también ideada para conmover, enternecer y emocionar.

El show fue compaginado con figuras y estampas de las escenas tangueras más ovacionadas por los públicos de la Argentina y de todos los países del mundo, que han visto las obras ideadas, coreografiadas y bailadas por Mora Godoy.

Pero no sólo hay danza y música, además, incluye una breve historia que acompaña de modo sincronizado imágenes de video desde el comienzo de la carrera clásica de Mora en el Teatro Colón de Buenos Aires, su encuentro y aprendizaje con los notables del tango y sus viajes por el exterior.

En la previa, Mora Godoy dio a conocer las expectativas que tiene por esta participación en la Feria del Libro. «Reencontrarme con el público de Catamarca después de tanto tiempo, es una emoción. Me encanta Catamarca. me parece una provincia bellísima. la ciudad siempre tan hermosa, tan mágica. tan cálido es ese público. siempre me han recibido y me han ovacionado tanto en las presentaciones en la plaza cuando las hice. Va ser un placer. Lo que busco transmitir en este espectáculo siempre es llegar al público, conmoverlo, que lo disfrute, que se entretenga. que sienta ganas de bailar el tango, que se contagie esas ganas de bailar el tango», aseguró.

Mora Godoy es reconocida por la crítica como una prestigiosa bailarina del tango argentino. Su compañía ha reunido a los principales bailarines del género y a músicos destacados en decenas de actuaciones en las ciudades más exigentes en el campo artístico.