Gonzalo Montiel, defensor de River Plate, se retiró en camilla durante el partido contra Estudiantes de Río Cuarto. El encuentro, que terminó con la victoria de River por 2-0, dejó al jugador con una lesión que lo marginó de la Selección argentina.

Los estudios realizados el lunes confirmaron que Montiel sufrió un desgarro de grado 1 en el bíceps femoral izquierdo. Este contratiempo encendió las alarmas tanto en River como en la Selección, ya que el jugador había convertido un penal en el primer gol del partido.

La lesión de Montiel se produjo en el cierre del encuentro, donde mostró claros signos de dolor al finalizar el mismo. Esto llevó a su salida en camilla, generando preocupación en el cuerpo técnico y en los aficionados. La ausencia del defensor se sentirá en los próximos amistosos de Argentina, programados ante Mauritania y Zambia.

Gonzalo Montiel, quien formó parte del plantel campeón del mundo en Qatar 2022, se sumó a la lista de jugadores que no estarán disponibles.

La situación se complicó aún más para el entrenador de la selección, ya que se sumaron otros ocho jugadores que también quedaron fuera de los entrenamientos. Entre ellos, se mencionó la convocatoria de Martínez Quarta, quien ingresó al equipo de manera de emergencia por la lesión de Balerdi.