En la tarde de ayer, Ramón Darío Tello (31) y Facundo Nicolás Cristaldo fueron

trasladados por personal policial a la Fiscalía General, donde fueron imputados e

indagados por el fiscal Sebastián Pelisari.

Según informaron voceros judiciales a este diario, los detenidos se sentaron ante

el fiscal acompañados de sus abogados defensores, quienes luego de escuchar la

imputación fijada por el fiscal, “lesiones graves” y “lesiones graves calificadas por

alevosía” respectivamente, al concederles la palabra, optaron por no declarar.

Finalizado el acto procesal, los ahora imputados fueron nuevamente trasladados a

su lugar de detención, donde continuarán privados de la libertad hasta tanto el

fiscal de la causa resuelva solicitar la audiencia de control de detención.

Tello y Cristaldo fueron arrestados el domingo pasado luego de que Pinto quedara

inconsciente tendido sobre la avenida Arnoldo Castillo a la altura del ingreso del

club Catamarca Rugby, consecuencia de la feroz paliza de la que fue víctima por

parte de los mencionados y de una tercera persona, quien hasta el momento no

fue identificada por la instrucción.

Al momento de la golpiza, que según la información oficial se habría originado en

las afueras del boliche desconociéndose oficialmente el motivo, Pinto, quien

acababa de salir de otro de los boliches del lugar, se encontraba junto a su novia,

una joven de 20 años, quien presenció la agresión e identificó ante el fiscal

Sebastián Pelisari a los agresores de su novio.

Durante la investigación se arrestó también a un tercer joven, a quien el lunes a la

noche el fiscal le dispuso el cese de arresto al entender que no había pruebas ni

elementos en el expediente que lo ubicaran como una de las tres personas que

agredieron a Diego Pinto.

Estado de salud

Por otro lado Débora , hermana de Diego, dijo que el estado de salud de su

hermano es estable, pero continúa grave. “No va a ser operado, lo decidió el

cirujano, porque van a seguir con el tratamiento para poder descomprimir el

hematoma y seguir esperando su evolución”.

Así también, dijo que uno de los profesionales médicos que asisten a su hermano

explicaron que “los golpes en la cabeza no fueron solamente por una patada, sino

que fueron muchas patadas las que recibió”.