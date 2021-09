Música

Se trató de la única intérprete argentina en el icónico festival benéfico internacional, en el que se presentaron artistas como Coldplay, Elton John, BTS y J-Lo, entre muchos otros.

Este fin de semana se celebró el Global Citizen Live 2021, un conjunto de recitales benéficos repartidos por distintas ciudades del mundo durante 24 horas. El fin del festival es defender el planeta y derrotar a la pobreza, luchar contra el cambio climático y ayudar a la igualdad entre todos los países.

Con ese objetivo en mente, se sumaron artistas de la talla de Adam Lambert, Alessia Cara, Angélique Kidjo, Billie Eilish, Black Eyed Peas, BTS, Camila Cabello, Charlie Puth, Christine y and the Queens, Cyndi Lauper, Coldplay, Demi Lovato, Doja Cat, Duran Duran, Ed Sheeran, Elton John, Femi Kuti, Green Day, H.E.R., Jennifer Lopez y Deborra-lee Furness, Keith Urban, Kylie Minogue, Lang Lang, Lizzo, Lorde, Måneskin, Metallica, OneRepublic, Ozuna, Rag’n’Bone Man, Ricky Martin, Shawn Mendes, The Lumineers, Tiwa Savage y Tropkillaz.

Pero también se destacó una intérprete argentina, Lali Espósito, quien se presentó con un show en vivo desde Buenos Aires, más precisamente, desde un escenario en las alturas de Puerto Madero.

Allí, con un drone tomando imágenes de la increíble vista, Lali junto a sus seis bailarinas comenzaron la presentación bailando y cantando “Boomerang” y luego cerraron con “La Ligera”.

A través de sus redes sociales, Lali expresó la emoción de haber participado del festival: “Todo lo que tengo es mío desde cero. Nací con brillo pero sin dinero Para ganarme sola el mundo entero, ¡Que honor formar parte de este evento mundial, representando a mi país! Orgullosa de ser argentina. Orgullosa de mi equipo y mi gente!”.

