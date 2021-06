Música

Tras múltiples adelantos y lanzamientos, finalmente llegó el tan esperado nuevo álbum de Garbage, “No Gods, No Masters”.

“Este es un disco que teníamos que hacer, es un trabajo complejo. Esperamos que lo disfruten tanto como nosotros disfrutamos hacerlo”, anunció la banda en su cuenta de Instagram @garbage en la que además compartió el arte de tapa, en la que se ve la estatua de un ángel sobre un fondo rosa.

Se trata del séptimo álbum de estudio y según confiesa la líder de la agrupación, Shirley Manson, es un álbum que se debía hacer. “Sólo Dios sabe lo que pensarán los aficionados, pero para mí, personalmente, es inmensamente satisfactorio“, señaló. Es el álbum más político y socialmente cargado de la banda hasta la fecha, inspirado en el estallido social de Chile de octubre 2019, que Manson vivió en primera persona en Santiago de Chile: “Vi con mis propios ojos a la gente levantarse y desafiar a su gobierno y fue una de las experiencias más conmovedoras de mi vida“.

Además del formato clásico en CD, ya se encuentra disponible en plataformas de streaming y descargacon versiones de temas clásicos como “Starman” de David Bowie y “Because The Night”, de Patti Smith y Bruce Springsteen. Además, cuenta con colaboraciones de

Este es el tracklist del álbum:

1. The Men Who Rule the World

2. The Creeps

3. Uncomfortably Me

4. Wolves

5. Waiting for God

6. Godhead

7. Anonymous XXX

8. A Woman Destroyed

9. Flipping the Bird

10. No Gods No Masters

11. This City Will Kill You

Edición de lujo

12. No Horses

13. Starman

14. Girls Talk feat. Brody Dalle

15. Because the Night feat. Screaming Females

16. On Fire

17. The Chemicals feat. Brian Aubert

18. Destroying Angels feat. John Doe & Exene Cervenka

19. Time Will Destroy Everything