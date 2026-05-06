El diputado provincial Javier Galán (MID) aprovechó la primera sesión ordinaria para defenderse de las denuncias en su contra. «Piden mi apartamiento, pero cuántos acá deberían estar presos. Tengo fueros para que gente como yo no vaya preso por gente como ustedes», acusó Galán a sus pares.

También apuntó contra la diputada Sonia Nabarro (Fuerza Catamarca), a quien acusó de tener designado en su oficina a «un abusador de menores».

En su intervención, Nabarro pidió apartarse del reglamento para exponer el planteo ante el cuerpo. “Teniendo en cuenta la gravedad institucional en la cual se encuentra inmersa esta Honorable Cámara de Diputados, voy a solicitar una cuestión de privilegio en contra del diputado José Javier Galán”, expresó durante la sesión.

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