El empresario y referente libertario Javier Galán participará en las elecciones legislativas de octubre .

“Vamos a ser pocos, pero que le convenga a la gente. En la realidad, la oferta tiene que servirle a la gente”, sostuvo. Y agregó: “Los que sean aliados pueden ser un montón, pero volvemos a lo mismo: vale más una persona gritando que mil callados en la Cámara”. 

 “Muchos creen y me dicen, tanto en redes como en persona, que la política cambia a las personas. Es decir, pueden llegar buenas personas, pero las transforman”.

“Normalmente, tanto como le prometen a la gente, internamente entre los partidos también se prometen posiciones, cargos, un montón de cosas. A mí no me van esas negociaciones. Mis negociaciones son sí o no. Si es no, es realmente no. Ellos están acostumbrados a que todo sea así y después se cobran, se dicen ‘me prometió’, y empiezan los problemas”. En esa línea, diferenció su propuesta de las estructuras partidarias tradicionales: “Yo no quiero que me enseñen los políticos. Yo quiero que la gente me enseñe qué es la política y qué necesita de la política”.

: “La elección es 100% voluntad de la gente. Si se juntan muchas voluntades, llegamos. Yo les dije a los vecinos: mi campaña no va a ser que yo le vaya a golpear las puertas. Usted me conoce, sabe dónde estoy. Y yo le abro las puertas. Tengo todo el año las puertas abiertas”. Finalizó

Gentileza Mañana Central

Artículo anteriorJuegos retro para celebrar a las infancias en el Museo Histórico
Artículo siguienteEl FASTA inicia una nueva etapa institucional estratégica ante la baja de la tasa de natalidad
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia, Diario de Catamarca, provincia del Norte de Argentina, con toda la información de la región actualizada y seleccionada. https://catamarcaprovincia.com.ar/ Esta compuesta por 3 comunicadores que trabajan para informar los eventos mas destacados y de interés, desde política a Entretenimiento y Virales.
Facebook RSS

Artículos relacionadosMás del autor