En Casa de Gobierno, el gobernador Raúl Jalil recibió a la apoderada legal del Instituto Superior FASTA Catamarca, Josefina Frías, quien comentó que la institución está desarrollando un proyecto de transformación institucional y educativa teniendo en cuenta la caída de la tasa de la natalidad y cómo esto influye en las decisiones, proyectos y futuro de la educación.

La apoderada explicó que el plan responde a un escenario demográfico en el que la baja natalidad, registrada a nivel provincial, nacional y mundial, plantea nuevos desafíos para las instituciones educativas. “Se trata de un plan educativo sostenible y adaptado a las nuevas realidades que hoy presenta el mundo. Ese dato objetivo sumado a otras realidades es la oportunidad para reorganizarnos y proyectar este colegio con una mirada a futuro”, señaló en el encuentro donde también participaron la asesora general de Gobierno, Mara Murúa, y el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Fernando Monguillot.

La apoderada destacó que el Colegio FASTA tomó como base un relevamiento de datos brindado oportunamente por el Gobierno provincial sobre el descenso en la tasa de natalidad. A partir de esa información, se elaboró un plan de acción que se desarrollará a lo largo de los próximos cinco años, para acompañar el impacto de la disminución de la matrícula, apostando a un proyecto de excelencia en educación, enfocado en la enseñanza del inglés y nuevas tecnologías.

En este marco, Frías indicó que una de las posibilidades que contempla el plan es aprovechar el predio, el entorno natural y el potencial de desarrollo del campus con el que cuenta la institución. “Lo tomamos como una oportunidad para ajustarnos a nuevos proyectos, a nuevas realidades y, sobre todo, para potenciar todo lo que ofrece el Alto Campo de FASTA”, afirmó.