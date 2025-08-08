El juez federal con competencia electoral, Miguel Ángel Contreras, informó que hasta el momento se han presentado siete alianzas para competir en las próximas elecciones.

Las alianzas presentadas son: Alianza Fuerza Patria (PJ y demás partidos); Somos Provincias Unidas – Catamarca (UCR – Movilización); Provincias Unidas (Hacemos – Renacer Político y Social); Alianza La Libertad Avanza (La Libertad Avanza – PRO); Frente de Izquierda y de Trabajadores (Partido Obrero y MST); Primero Catamarca (Coalición Cívica ARI – Frente Somos Catamarca) y Con Vos Podemos (Frente Patriota Federal – GEN).

El magistrado adelantó que en los próximos días se convocará a una audiencia para compatibilizar las denominaciones de los frentes.

“Hay alianzas que tienen un parecido en la identidad en cuanto a la denominación y esa audiencia será para ponerse de acuerdo en modificar el nombre o ver qué se hace, para no generar confusiones”, explicó.

Agregó que por tratarse de elecciones concurrentes, la organización se realizará de manera conjunta con Nación. “Vamos a actuar con el concurso de las dos competencias, la federal y la provincial, en cuanto a la capacitación y la logística del despliegue de las urnas”, señaló.

Amplió que se llevarán a cabo dos escrutinios, uno nacional y otro provincial, y que se trabajará para determinar la velocidad de respuesta en la transmisión de resultados.