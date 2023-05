Plenario Provincial de la línea Raúl Alfonsín

El senador nacional adelantó que buscará consensos dentro de Juntos por el Cambio.

Con la presencia de más de 150 militantes y referentes de toda la provincia, se llevó a cabo en Valle Viejo el Plenario Provincial de la línea Raúl Alfonsín. Hubo fuertes críticas al Gobierno provincial y a la nueva conducción del partido radical.

Durante este encuentro los referentes de la línea pusieron en común los balances sobre la última elección interna en la Unión Cívica Radical provincial y plantearon cuales consideran que serían los puntos estratégicos que se deben mejorar y cuales potenciar en vistas a los procesos electorales que se acercan.

Además, los referentes de la línea, encabezados por la diputada provincial Silvana Carrizo, manifestaron con énfasis su incondicional apoyo a la candidatura a gobernador del Senador Nacional Flavio Fama, en las próximas elecciones. Consideran que el actual legislador nacional cumple con todas las condiciones para ser quien encabece la boleta de la alianza de Juntos por el Cambio y asegure un triunfo en los sufragios generales de octubre.

“Una vez más el candidato que representa la esperanza de los catamarqueños es Flavio Fama, con él vamos a trabajar por una provincia con trabajo digno, salarios justos, salud y educación publica de calidad para las y los catamarqueños. El es el candidato de la Unión Cívica Radical que mejor posicionado esta en las encuestas” aseguró la legisladora provincial en su discurso durante el plenario.

El Senador Nacional Flavio Fama fue el encargado del cierre del encuentro en el que agradeció el apoyo recibido y el esfuerzo de cada uno de los presentes para poder asistir y recordando que era una reunión que tenían pendiente.

En su discurso, Fama, señaló que la línea Raúl Alfonsín fue el único sector de la UCR catamarqueña que mantuvo su coherencia política desde su nacimiento dos años atrás. “Que nadie se confunda, no estamos en contra de ninguna línea ni de ninguna persona. Nuestro límite no son los radicales ni el radicalismo, son las personas que usan a la política en beneficio propio y todos los que compartan estos valores y principios seguramente van a ser nuestros amigos en un espacio que tiene la puerta abierta para la entrada y la salida” expresó.

El principal referente de este sector también hizo referencia al proceso electoral que se avecina y destacó que este sector buscará llegar a un consenso con las demás líneas del radicalismo. “Los animo a conversar con todos los radicales, insisto nuestro partido y nuestros correligionarios no son nuestros enemigos, ni siquiera son nuestros adversarios, son las personas con las que tenemos que acordar las mejores estrategias políticas y si no llegamos a eso iremos una paz iremos una PASO con nuestros mejores hombres y mujeres” dijo.

Y en este sentido, manifestó que no en todos lados se puede tener buenos candidatos para los diferentes cargos que se van a elegir en las próximas elecciones y en eso caso se deberá apoyar a los candidatos de los quienes sean sus aliados. “Nuestros aliados en la próxima contienda electoral van a ser nuestros socios, si ganan ellos ganamos nosotros y ganan todos los catamarqueños” agregó.

“Acá estamos para trabajar sobre lo que es nuestro objetivo hace muchos años, sacar a este gobierno corrupto que le saca los recursos a todos los catamarqueños, que los priva de la salud que no les da buena educación a los hijos, que nada hace contra el narcotráfico, gobierno en donde uno ve curiosamente obras que benefician a algunos sectores”, dijo Fama.

Críticas al gobierno provincial

A la hora de tomar la palabra, los referentes y militantes del interior coincidieron en que son muchas las necesidades que atraviesan sus comunidades.

Salud, educación, precarización laboral, la situación económica y el acceso a los servicios básicos fueron los principales reclamos que plantearon durante el plenario.