Como un merecido reconocimiento a veteranos, caídos y movilizados de la guerra de Malvinas, se instalará en la villa veraniega de Las Pirquitas, el primer Museo de Malvinas de la provincia.

El intendente Guillermo Ferreyra acompañado de la secretaria de Desarrollo Social Alejandra Benavidez, ex combatientes y movilizados de Malvinas, visitaron el predio donde se construirá el museo que pasará a formar parte del Paseo Las Moras.

La obra complementará este paseo cultural y turístico, cuyo predio, que pertenecía a la ex Escuela Agrotécnica de Las Pirquitas, fue refuncionalizado y convertido a un nuevo punto turístico en el departamento.

El museo se ubicará en forma contigua a la Hostería de Las Pirquitas, y contará con espacio para albergar objetos y elementos que recuperen la memoria colectiva de Malvinas.

Osvaldo Reynoso, presidente de la Agrupación 7 de Abril, quien participó de la recorrida junto a miembros de la agrupación del departamento expresó su alegría por esta obra que viene a homenajear a hombres y mujeres que fueron protagonistas de la historia de Malvinas y destacó el compromiso asumido por el jefe comunal en la revalorización de la causa.

“Si hay algún intendente de la provincia de Catamarca que dio la importancia que tiene a nivel nacional la causa Malvinas, es el intendente Ferreyra. No hay otra persona que nos haya brindado esa mirada cálida de revalorización, que es una caricia al alma. A 41 años de la guerra, le damos las gracias por tenernos siempre en cuenta y por tomar esta decisión de darle a la causa Malvinas este espacio”, dijo Reynoso.

Durante la visita, el intendente expresó su satisfacción de poder proponer en valor el espacio, que tiene como único fin que conservar la memoria de la valiente lucha de tantos hombres y mujeres por el territorio argentino. “Hoy sumamos un granito de arena más para evitar el olvido. Queremos que cada persona que visite Fray Mamerto Esquiú, visite también Las Pirquitas y que conozca el museo de los compañeros y camaradas catamarqueños y catamarqueñas que lucharon en Malvinas”, dijo.

La obra será ejecutada por administración y conservará en su predio el aporte material que realicen los veteranos y movilizados del departamento que forman parte de la Agrupación 7 de Abril y de quienes quieran aportar a este espacio.

Vale la pena destacar que el Paseo Las Moras es el primer edificio público sustentable, y la segunda etapa de la obra tendrá continuidad con la instalación de un cine y un paseo comercial y gastronómico que se ubicará en el mismo predio donde se construirá el museo.

Muy pronto se instalará también una oficina turística para la atención de los visitantes que lleguen a Las Pirquitas, donde podrán recibir información sobre los atractivos disponibles.