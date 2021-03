Música

Conocé la reversión del hit “You Should Be Dancing”.

Los Bee Gees han estado muy presentes últimamente debido al estreno del su nuevo documental. Esta vez son nuevamente noticia ya que la banda liderada por Dave Grohl reversionó uno de sus temas más conocidos: “You Should Be Dancing”.

Dave Grohl explicó la razón detrás de esta elección: “Íbamos al estudio a grabar todos los días, también estábamos filmando y teníamos una lista con cosas para hacer. Una de ellas era grabar un cóver para Jo, conductora de radio de la BBC2, y mientras estábamos hablando sobre esto alguien dijo ‘hey, ¿vieron el documental de los Bee Gees?’. Y me di cuenta que era el único que no lo había visto. Entonces dije: ‘¿por qué no hacemos una canción de los Bee Gees?’, y me preguntaron qué canción quería grabar. Les dije ‘You Should Be Dancing’, a lo que me respondieron ‘¿y cómo querés hacerlo?’, y sencillamente les contesté: ‘como los Bee Gees’”.



La conexión entre los Foo Fighters y los Bee Gees no termina ahí. Los primos de Dave Grohl vivían muy cerca de los hermanos Gibb y cada vez que iba a visitarlos solían tomar el puente en donde ellos se inspiraron para el beat de ‘Jive Talkin’. Por otra parte, la perra de sus primos tuvo cachorros y Dave se llevó uno a la casa al cual llamó ‘Bee Gee’.

Tatiana Roust