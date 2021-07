Música

El show se llevó a cabo hace unas semanas con 15 mil personas vacunadas en el público.

El pasado 20 de junio, el conjunto liderado por Dave Grohl ofreció su primer concierto masivo en el mítico Madison Square Garden de Nueva York. El recital se llevó a cabo únicamente con público 100% vacunado.

Frente a una audiencia de más de 15 mil personas vacunadas, el conjunto interpretó clásicos de su discografía; canciones de su más reciente álbum ‘Medicine At Midnight’ y hasta un cover a “Creep” de Radiohead en compañía de Dave Chapelle.

El concierto “The Day The Music Came Back” hoy se encuentra disponible en YouTube en forma de cortometraje.

La película, que dura poco menos de 10 minutos, contiene breves entrevistas con algunos de los trabajadores clave que dieron vida al espectáculo, incluyendo obreros, camareros y supervisores de merch. También cuenta con los valiosos comentarios del público y hasta dos actuaciones de la banda: “Everlong” y “Best Of You”.

El próximo fin de semana, Foo Fighters ofrecerá un espectáculo de dimensiones similares en The Forum en Los Ángeles, con un aforo completo de 18 mil personas.

Tatiana Roust